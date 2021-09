Friedrichshafen vor 1 Stunde

Streit an Kasse eskaliert: Unbekannter schlägt 41-Jährigen

Ein bislang unbekannter Mann soll am Mittwoch gegen 12.30 Uhr an der Kasse eines Lebensmitteldiscounters in der Ravensburger Straße einen 41-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Zuvor war Zeugen zufolge über Reihenfolge in der Warteschlange diskutiert worden, heißt es im Polizeibericht.