Durch eine beschädigte Oberleitung ist es einer Mitteilung der Bodensee-Oberschwaben-Bahn zufolge am Freitagmorgen zu einer Rauchentwicklung an einem BOB-Triebwagen gekommen. Fahrgäste machten den Lokführer am Haltepunkte Flughafen darauf aufmerksam. Dieser stellte daraufhin den Zug ab und ließ die Fahrgäste aussteigen. Sie wurden auf die öffentlichen Busse verwiesen.

Die Strecke wurde im Anschluss komplett gesperrt, heißt es in der Meldung weiter. Es sei ein Bus-Notverkehr eingerichtet worden. Gegen 11.30 Uhr teilte die BOB mit, dass nach derzeitigem Wissensstand alle BOB-Züge bis etwa 14 Uhr ausfallen. Fahrgäste sollten sich demnach vor Fahrtantritt über Websites und Apps informieren. Laut Bahn-Reiseauskunft ist der Abschnitt zwar inzwischen wieder eingleisig befahrbar. Es sei jedoch noch mit Verspätungen und Teilausfällen zu rechnen.

Nach erstem Augenschein des betroffenen Triebwagens waren ein Stromabnehmer und in geringem Maß die Fahrzeug-Außenseite beschädigt, heißt es seitens der BOB weiter. Der betroffene Zug werde in die Werkstatt abgeschleppt, um sicherzustellen, dass keine weiteren Schäden vorhanden sind.