Friedrichshafen – Die Tage werden länger, die Sonne intensiver, die Temperaturen wärmer. Kurz gesagt: Die Outdoorsaison beginnt. Was könnte da schöner sein, als mit einem Dach überm Kopf das Wetter zu genießen, also gleichzeitig geschützt und dennoch im Freien zu sitzen? Straub Wintergärten, Barbarossastraße 51, lädt daher zum Saisonstart ein: Am 25. März von 10 bis 16 Uhr lässt sich eine der größten und hochwertigsten Ausstellungen von Wintergärten in Süddeutschland live erleben.

Vor zwei Jahren hat Straub Wintergärten sein Bürogebäude rundum erneuert und saniert – bis hin zur Außenfassade. In diesem Jahr kamen noch einmal zwei neue Wintergärten hinzu. Abgerundet werden die Aufbauten von einer saisonalen und dekorativen Bepflanzung und modernen Möbeln. So erstrahlt die Ausstellung nun pünktlich zum Saisonstart in neuem Glanz.

Auch eine großzügige Außenküche zur Ansicht ist auf dem Gelände aufgebaut. Denn das Unternehmen habe obendrein seine Produktpalette erweitert, erklärt Inhaber Stefan Straub. „Wir bieten jetzt das Komplettpaket an: Nicht nur Markisen und Wintergärten, sondern auch Sonnensegel, Outdoorküchen und Lamellendächer.“ So können Kunden die warmen Monate komplett im Garten genießen – etwa ganz entspannt mit einem Glas Wein im verglasten Loungebereich, während Steak und Gemüse unter freiem Himmel brutzeln.

Eine Außenküche bringt dabei die Vorzüge der eigenen Küche zuhause ins Freie und hat deutlich mehr zu bieten als ein handelsüblicher Grill. Braten, Kochen, Dämpfen und eben auch Grillen – hier ist alles möglich, was das Kochherz begehrt. Mit einer entsprechenden Überdachung ist der Aufbau obendrein geschützt vor jedem spontanen Regenschauer.

Die Lamellendächer – also die bioklimatische Beschattung – lägen ebenso im Trend wie die Außenküchen, sagt Stefan Straub. Daher hätten sie ihr Sortiment dementsprechend erweitert. Kunden könnten bei ihnen vieles aus einer Hand erhalten: Vom Fundament über die Fassade bis zum Dach, einen Wintergarten oder ein komplettes Glashaus.

Filigrane Bauweisen und rahmenlose Elemente seien aktuell besonders beliebt, erklärt Straub. Auch die Möblierung habe sich in den letzten fünf bis zehn Jahren deutlich verändert. „Inzwischen ist man eigentlich von den typischen Gartenmöbeln weggekommen“, sagt er. Komfort stehe im Fokus, auch die Einrichtungsmöglichkeiten lassen keine Wünsche mehr offen.

„Wir versuchen dabei, den Kunden ein Wohlfühlpaket zu bieten“, erklärt Stefan Straub. Sie bewegten sich im oberen Segment, was die Qualität all ihrer Produkte angehe, dementsprechend gestalteten sie auch den Service dazu. Die Kunden sollten sich während des gesamten Prozesses von Planung bis Aufbau ihres Wintergartens zurücklehnen können. Es heißt also: Füße hoch, während die eigene Wunschvorstellung von Wintergarten, Außenküche oder Pergola fachmännisch aufgebaut werden. Erfahrung bringt der Wintergartenbetrieb dabei einige mit: Seit 1997 gibt es das Unternehmen, seit 2007 befindet es sich am aktuellen Standort.

Um die neuen Trends zu präsentieren, soll am 25. März bei der großen Neueröffnung Einiges geboten werden. Partnerunternehmen sind eingeladen und auch Fachberater aus allen Bereichen stehen für die Besucher zur Verfügung. Abgerundet wird das Programm mit Kinderschminken und mehr, damit Eltern sich auch in Ruhe umschauen könnten. Von 13 bis 16 Uhr wird das Programm für die Kleinen stattfinden.