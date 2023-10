Züge der Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) fahren bis auf Weiteres nicht mehr zum Hafenbahnhof. Das teilte die BOB am Donnerstagnachmittag mit. Die Deutsche Bahn (DB) habe am Mittwochnachmittag kurzfristig bekanntgegeben, dass der Bahnhof aufgrund von Infrastruktur-Problemen nicht mehr angefahren werden könne. Die Züge der BOB enden und beginnen deswegen bis auf Weiteres in Friedrichshafen Stadt – und natürlich nicht nur sie.

„Bitte überprüfen Sie Ihre Reiseverbindung“ heißt es bei der Suche nach DB-Verbindungen ab dem Hafenbahnhof. Der Bahnhof Friedrichshafen Hafen – so heißt er offiziell – sei gesperrt. „Grund: Reparatur am Bahnhof.“ Wann der Bahnhof wieder geöffnet werden kann, ist den Angaben der BOB zufolge nicht bekannt. Für Fahrgäste gut zu wissen: Hafen- und Stadtbahnhof liegen nicht weit voneinander entfernt und werden beide zudem von vielen Linienbussen angefahren.