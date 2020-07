Friedrichshafen vor 3 Stunden

Steuert eine ganz neue Fluggesellschaft künftig auch den Bodensee-Airport an?

Green Airlines nimmt Ende Oktober den Betrieb auf und will Karlsruhe mit Berlin und Hamburg verbinden. In der Liste der künftigen Streckenziele taucht auch Friedrichshafen auf. Was ist an dieser Ankündigung dran? Wir haben beim Bodensee-Airport und bei der Airline nachgefragt.