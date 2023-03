Mehr als 2000 unversteuerte Gebinde mit Liquids für E-Zigaretten haben Zollbeamte in den vergangenen Wochen in Friedrichshafen und Oberschwaben sichergestellt. Diese Tabaksubstitute unterliegen seit Juli 2022 der Tabaksteuer. Liquids sind Flüssigkeiten, die Aromastoffe und Nikotin enthalten können. Sie werden in die E-Zigarette eingefüllt, erhitzt und dann verdampft. Die Liquids werden in Fläschchen unterschiedlicher Größe verkauft, beginnend ab zehn Millilitern.

Verstoß gegen Tabaksteuerrecht

Nach einer Übergangsfrist von sechs Monaten seit Einführung der Tabaksteuer auf die Liquids werden diese nun verstärkt vom Zoll kontrolliert, wie es in einer Mitteilung aus dem Hauptzollamt Ulm heißt. So fanden die Beamten im Bereich Friedrichshafen und in Oberschwaben mehrere hundert unversteuerte Gebinde. In drei Fällen leiteten sie ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Tabaksteuerrecht gegen die Verkäufer ein.

Zwei Anzeigen auch im Raum Sigmaringen

Im Raum Sigmaringen hielt ein Händler 1650 unversteuerte Gebinde mit Substituten bereit. Er gab an, dass die er diese Gebinde privat verbrauche, was die Zöllner bezweifelten. Zuvor hatten die Beamten bereits in Bad Saulgau knapp 500 Gebinde mit Liquids sichergestellt. Auch gegen diese beiden Geschäftsinhaber wurden Strafverfahren eingeleitet. Alle Fälle wurden an die Strafsachenstelle des Hauptzollamts Ulm abgegeben.