Eine Pressekonferenz gab es nur am Freitag, als es Corona-Infizierte an sechs Häfler Schulen gab. Seither überschlagen sich die Ereignisse. Erst hieß es von Landrat Lothar Wölfle, ein Mädchen, das auf einer Party mehrere Schüler ansteckte, sei in behördlich angeordneter Quarantäne gewesen. Am Mittwoch hieß es dann von der Stadt, Bußgelder könnten nicht verhängt werden, weil das Mädchen gar nicht in Quarantäne war und deshalb weder ihr noch ihrer Familie derzeit ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung nachzuweisen ist.

Fakt ist, dass das Thema in der Bevölkerung für Aufregung sorgt. Die Behörden müssen transparent machen, was wirklich passiert, damit der Ernst der Lage auch klar wird. Die Medien wollen diese Botschaft transportieren, wenn sie denn die Informationen bekämen, die dafür nötig sind. So wissen wir nicht, ob die 31 akuten Infektionsfälle aus Friedrichshafen sind. Ebenso unklar ist, wie viele Verdachtsfälle es derzeit gibt oder wie viele Tests noch nicht ausgewertet sind.