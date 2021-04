Trotz Generationenwechsel soll beim „Stärr Schorsch“ in Fischbach alles beim Alten bleiben. Die Gäste erwartet das gewohnte Angebot. Vor Ostern wurde die Gartenwirtschaft für den Saisonbeginn vorbereitet.

Noch stapeln sich die 207 Stühle in einem Abstellraum, die Tische lagern im Kühlhaus. Stefan Stärr sitzt auf dem Dach der Biergarten-Hütte und bringt die neue WLAN-Antenne in Ordnung. Unten am Sockel macht sich derweilen sein Mitarbeiter Sebastian