Rasen mähen, online Überweisungen tätigen oder eine Nachricht über WhatsApp schicken – für Jugendliche ist das ein Leichtes, für Senioren oft ein Problem. Sie benötigen dann nicht die Hilfe eines Gärtners oder IT-Spezialisten, sondern Unterstützung durch eine hilfsbereite Person, die kräftig ist, über digitale Grundkenntnisse verfügt und sich für sie Zeit nimmt.

Das ist die Grundidee der Rentnerhilfe Bodensee. „Die Jugend geht da anders ran, vieles ist uns selbstverständlich und wir können da gut unterstützen“, sagt Moritz König. Philipp Sommer ergänzt: „Ich habe schon vorher meinen Omas geholfen, jetzt mache ich es auch für andere und verdiene damit Geld.“

Die Gründer übernehmen neben konkreter Hilfe vor Ort auch Aufgaben wie Verwaltung, Marketing und Finanzen. (von links: Marvin Schellinger, Jenny Rück, Philipp Sommer. Moritz König, Hannes Burget), | Bild: Corinna Raupach

Gründung in der Corona-Zeit eine Herausforderung

Vor zweieinhalb Jahren haben Moritz König und Hannes Burget, damals noch Schüler und Azubi, die Rentnerhilfe Bodensee gegründet. Heute hat das junge Unternehmen rund 150 Kunden im Bodenseekreis. „Einige davon betreuen wir regelmäßig, andere brauchen nur einmal Unterstützung“, sagt Burget. Für das Kistenschleppen beim Umzug oder die Umgestaltung eines Blumenbeets etwa kommen die Helfer nur einmal, anderen Kunden bringen sie in regelmäßigen Sitzungen die verschiedenen Funktionen ihres Smartphones bei. In der Corona-Zeit lag ein Schwerpunkt auf sozialer Begleitung wie Spaziergängen oder Vorlesen. „Das ist jetzt nicht mehr so nötig“, sagt Burget.

Nach getaner Arbeit noch ins Gespräch kommen

Nach getaner Arbeit noch einen Kaffee mit den Senioren zu trinken und sich zu unterhalten, gehöre trotzdem dazu. „Wir wollen auch etwas gegen die Einsamkeit tun und eine Verbindung zwischen den Generationen schaffen“, sagt Jenny Rück. So kommt es, dass die jungen Leute den älteren etwas beibringen, umgekehrt aber auch von ihnen lernen: „Ein Kunde hat mir klar gemacht, dass man seine Träume nicht aufschieben soll. Ein anderer baut Modelle aus Streichhölzern. Er hat eine ganze Tower Bridge errichtet. Das hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, viel Zeit mit den Dingen zu verbringen, die wirklich Spaß und Freude machen“, erzählt Burget.

Das ist die Rentnerhilfe Bodensee Die Rentnerhilfe Bodensee bietet Unterstützung für Senioren im Alltag an, etwa bei Gartenarbeit, Einkäufen, Umzügen sowie der Einrichtung und Bedienung von Handys, Computern oder Druckern. Termine werden individuell abgesprochen und sind auch an Wochenenden möglich. Die Senioren erfahren immer vorher, welcher Helfer zu ihnen kommt, die Jugendlichen weisen sich vor Ort aus. Die Rentnerhilfe berechnet für ihre Einsätze Stundensätze von 26 bis 33 Euro. Sie ist erreichbar per Telefon unter 07541 591525 oder per Email unter kontakt@rh-bodensee.de. Diese jungen Menschen machen mit Fünf junge Leute gehören zum Kernteam: „Wir sind alle 20 Jahre alt, jeder hat andere Qualifikationen und trägt etwas anderes bei“, sagt Hannes Burget. Er selbst ist als Fachinformatiker für IT und Marketing zuständig. Mitgründer Moritz König, seit diesem Semester Soziologie-Student in Konstanz, kümmert sich um die Personalverwaltung. Kundenkontakt und Auftragsverwaltung übernimmt Jenny Rück, die eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolviert. Philipp Sommer studiert an der Zeppelin-Universität im Bereich Wirtschaft und macht bei dem Start-up Außendienst- und IT-Einsätze und Marvin Schellinger ist in der Personalabrechnung tätig und bei der Rentnerhilfe für Rechtliches und Finanzen zuständig. Vier weitere Jugendliche übernehmen auf Minijob-Basis Arbeitseinsätze bei Senioren.

Künftig auch Gutscheine für Dienstleistungen

Eine neue Idee ist es, neben Dienstleistungen auch Gutscheine zu verkaufen. „Dann kann ein Enkel zum Beispiel sagen: ich verschenke einen Gutschein der Rentnerhilfe und esse lieber mit der Oma Kuchen, während die Rentnerhilfe das Handy repariert oder den Rasen mäht“, erklärt Hannes Burget. Auch einen Treuebonus wollen sie einführen: Wer nach Abschluss gleich einen neuen Auftrag bucht, bekommt eine Ermäßigung.

Start-up vom Bodensee überzeugt Jury bei Award

Für ihr Konzept hat die Rentnerhilfe Bodensee den Senovation Award gewonnen. Die Signal-Iduna-Gruppe und die deutsche Seniorenliga zeichnen damit innovative Unternehmen aus, die für die ältere Generation unterwegs sind. 830 Start-ups hatten sich beworben. Im Halbfinale mussten neun Teams ihre Ideen per Video Call vorstellen, auch rund 70 Senioren guckten zu. „Der Kundenstamm hat direkt mit abgestimmt“, erzählt Jenny Rück. Unter den fünf Start-ups, die es ins Finale geschafft hatten, fiel dann die Entscheidung der Jury auf die Jugendlichen vom Bodensee.

Fürs Preisgeld eine App zur Auftragsverwaltung

Das Preisgeld von 5000 Euro fließt in die Entwicklung einer App, die die Auftragsverwaltung einfacher machen soll. „Wir haben jetzt schon einen digitalen Kalender, in den unsere Mitarbeiter eintragen, zu welchen Zeiten sie arbeiten wollen. Wir weisen ihnen dann die Aufträge so zu, dass es für beide Seiten passt“, sagt Rück. Mit der App soll das automatisiert werden, im Idealfall kann der Kunde irgendwann direkt einen Termin darüber buchen. „Uns ist aber wichtig, dass unsere Kunden auch weiter bei uns anrufen können, viele haben ja gerade Bedenken beim Umgang mit dem Internet“, sagt Philipp Sommer.

Für ihr Konzept haben sie den Senovation Award 2023 erhalten, der Unternehmensgründer mit innovativen Ideen für die ältere Generation auszeichnet: (von links) Marvin Schellinger, Moritz König, Philipp Sommer, Hannes Burget und Jenny Rück. | Bild: Corinna Raupach

Wichtiger als das Geld sind ihnen die Kontakte zu anderen Gründern und die Coachings, die mit dem Preis verbunden sind. Denn ein Unternehmen zu gründen und zu führen, ist komplex. „Wir probieren viel aus. Das zeichnet ja Start-ups aus: Learning by Doing (Lernen durch Handeln)“, sagt Marvin Schellinger. Moritz König ergänzt: „Wir haben sehr viel Input bekommen. Vor allem haben uns alle gesagt, dass wir größer denken müssen.“

Wunsch nach zweitem Standort in Wangen

Einen Mitarbeiter haben die jungen Unternehmer bereits in Wangen. Dort würden sie gern einen zweiten Standort der Rentnerhilfe aufmachen. „Wir könnten uns auch vorstellen, an weiteren Orten tätig zu werden“, sagt Jenny Rück. Dafür fehlen zurzeit vor allem junge Mitarbeiter. Auch im Bodenseekreis würde die Rentnerhilfe gern mehr Jugendliche beschäftigen. „Das ist ein idealer Nebenjob für Schüler und Studenten, weil sich die Mitarbeiter ihre Zeit selbst einteilen können“, sagt Hannes Burget. Sie haben bereits Flyer an Schulen und Hochschulen ausgelegt und arbeiten am Ausbau ihres Instagram-Auftritts.