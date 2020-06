Die Anrufer fragen nach persönlichen Daten und Stromzählerständen, teilt das Stadtwerk in einem Pressetext mit. Häufig geben sie sich als Mitarbeiter des Stadtwerks am See aus. „Es rufen gerade wieder einige verunsicherte Kunden an“, wird Bianca Romer, Leiterin der Kundenberatung beim Stadtwerk, zitiert. Das Problem: Mit der Zählernummer können unseriöse Anbieter den Stromvertrag eines Kunden kündigen, ohne dass dieser das merkt.

Das rät das Stadtwerk am See Tipp 1 Seien Sie vorsichtig bei Anrufen mit anonymer oder auswärtiger Telefonnummer, auch wenn der Anrufer sich als „Stadtwerk am See“ ausgibt. Tipp 2 Geben Sie niemals persönliche Daten, Zählernummer oder auch Zählerstände am Telefon heraus. Tipp 3 Machen Sie am Telefon keine Zusagen, vermeiden Sie nach Möglichkeit Formulierungen wie „ich stimme zu“ oder sogar nur „ja“. Tipp 4 Lassen Sie sich Namen und Telefonnummer des Anrufers geben und rufen Sie zurück. Tipp 5 Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie beim Stadtwerk am See nach: Tel 08 00/5 05 20 00, E-Mail: service@stadtwerk-am-see.de

Weitere Tricks: Die Betrüger schneiden Telefonate so zusammen, dass ein „ja“ des Kunden auf eine harmlose Frage plötzlich zu einer Kündigungszusage wird. Wichtig sei, dass sich betroffene Kunden möglichst schnell beim Stadtwerk melden, wenn ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Außerdem warnt das Stadtwerk davor, am Telefon Daten herauszugeben oder gar Verträge abzuschließen. Unterstützung beim Stadtwerk gibt es telefonisch: 08 00/5 05 20 00 und per Mail service@stadtwerk-am-see.de