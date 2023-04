Das Stadtwerk am See schränkt Ende April für bis zu drei Wochen sein Beratungsangebot in Friedrichshafen ein, wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wird. Das Kundenzentrum in der Karlstraße hat in dieser Zeit geschlossen, beim Kundenzentrum Kornblumenstraße wird der Betrieb reduziert: Nur ein Beratungsschalter wird besetzt. Das Stadtwerk will damit dem Rückstand bei der Bearbeitung von Kundenanliegen begegnen.

Personal um 30 Prozent aufgestockt

Die drastisch gestiegene Zahl von Kundenanfragen im Zuge der Energiekrise sowie Personalengpässe machten das notwendig, heißt es in der Pressemitteilung. Zwar habe das Stadtwerk bereits reagiert und das Personal in den vergangenen Monaten um 30 Prozent aufgestockt. Das Stadtwerk würde sogar gern weiteres Personal einstellen, sagt Bereichsleiter Daniel Röther.

50 Prozent mehr Kundenanfragen durch Energiekrise

„Aber wie so viele andere kämpfen auch wir mit einem akuten Mangel an geeigneten Bewerbern.“ Auf der anderen Seite steht eine drastische Entwicklung: „Wir haben 50 Prozent mehr Kundenanfragen – und das schon seit über einem Jahr“, berichtet Röther. Seit Beginn der Energiekrise kämen immer mehr Kunden zum Stadtwerk mit immer mehr und komplexeren Fragen, deren Beantwortung viel Zeit benötige.

„Wir erklären die Mechanismen der Energiemärkte und -preise, aber auch staatliche Maßnahmen wie Preisbremsen, Dezemberhilfe oder den Atomausstieg und seine Folgen – sozusagen als Callcenter der Bundesregierung. Wir versuchen den Kunden zu helfen und machen das natürlich gerne – dafür sind wir ja da.“ Aber die vielen langen Gespräche wirken sich natürlich auf die Bearbeitungszeiten der Briefe und Mails aus. „Wir haben einen Rückstau beim Posteingang, den wir nun schneller aufarbeiten wollen.“

Persönliche Beratung weiter möglich

Das Kundenzentrum Karlstraße schließt daher ab Mittwoch, 26. April, für maximal drei Wochen. Wer eine persönliche Beratung wünscht, könne diese im Kundenzentrum in der Kornblumenstraße weiterhin in Anspruch nehmen, müsse aber vor allem zu den Stoßzeiten etwas mehr Zeit einplanen, schreibt das Stadtwerk. Die Beraterinnen und Berater werden bei der Bearbeitung der Eingangspost und dem Telefonservice im Hintergrund der Kundenzentren eingesetzt, erklärt Daniel Röther.

Mit der Verlagerung auf den schriftlichen und telefonischen Beratungsservice sollen die vielen Kundenanfragen intern besser sortiert, gebündelt und zugeordnet werden. Das Stadtwerk werde in der nächsten Zeit schrittweise besser per Mail und Telefon erreichbar sein.

Änderungen auch im Kundenportal möglich

Das Stadtwerk verweist Kunden auf die alternativen Servicekanäle, per E-Mail an service@stadtwerk-am-see.de sowie über das Kundenportal unter www.stadtwerk-am-see.de/portal. Hier könnten Kunden persönliche Daten ändern, Vertragsdaten verwalten, Zählerstände eingeben, Rechnungen ansehen, Abschlagszahlungen anpassen und einiges mehr.