Nach gut 20 Jahren soll Schluss sein. Syliva Hiß-Petrowitz, Vorsitzende der ÖDP-Gemeinderatsfraktion, hat gegenüber dem SÜDKURIER ihren baldigen Ausstieg aus der Kommunalpolitik angekündigt. Und damit nicht genug: Im Laufe des Jahres zieht sie mit ihrem Mann, Klaus Hiß-Petrowitz, nach Schleswig-Hohlstein, genauer gesagt ins Örtchen Bosau. Die 3500-Seelen-Gemeinde liegt direkt am Großen Plöner See, unweit des Ostseeufers.

Mehrere Ursachen für Entscheidung

Die Hintergründe für den Entscheid seien vielschichtig, so die Noch-Politikerin, die derzeit als Pflegerin in der Schweiz und in Deutschland arbeitet. Nahe ihres künftigen Wohnortes hat sie Familie und das Meeresklima sei gut für die Gesundheit, erklärt sie. Auch eine finanziell entspannte Rentenzeit erwartet sich das Ehepaar Hiß-Petrowitz vom Umzug. Die scheidende Gemeinderätin: „Wir haben ein schönes Klinkerhaus gekauft. Die Immobilienpreise liegen weit unter denen am Bodensee.“

Eingetreten in den Rat ist die geborene Lörracherin im Juni 2004. Seitdem engagierte sie sich vor allem für soziale Themen: etwa für den Neubau des Karl-Olga-Hauses, für gerechte Bezahlung von Kitaplätzen, für eine fußgängerfreundliche Innenstadt. Zehn Jahre lang war sie Aufsichtsrätin im Medizin-Campus Bodensee.

Vollends erreicht hat die 60-Jährige ihre politischen Ziele nicht: „In der Pflege fehlt es noch immer an guten Rahmenbedingungen“, bedauert sie etwa – und durch die Innenstadt fahren noch immer Autos. Auch Kitaplätze gebe es noch nicht ausreichend in Friedrichshafen – hier habe die Stadt aber Fortschritte gemacht, findet Hiß-Petrowitz.

Werbung für Amt

Dennoch blickt sie positiv auf die vergangenen Jahre zurück: „Die Wertschätzung für sogenannte Care-Berufe ist gewachsen“, ist sie sich sicher. Und schließlich könne eine Stadträtin die Lage, etwa in der Pflege, nicht alleine ändern. Sie wirbt nun dafür, dass sich mehr Frauen und junge Menschen in der Kommunalpolitik einsetzen: „Im Amt kannst du hinter die Kulissen blicken, das ist das Spannende.“

Ihr Appell an die nachfolgende Generation: „Kümmert euch um das Naheliegende!“ Die Chance, etwas zu verändern, sei vor Ort am größten. Wer ihr im Amt als Gemeinderätin und Fraktionsvorsitzende nachfolgt, ist bereits klar: die 49-Jährige Nicole Lukoschek.

Nicole Lukoschek rückt für Sylvia Hiß-Petrowitz in den Gemeinderat nach. | Bild: Fotostudio Faaber

Die Heilpädagogin will sich ebenfalls für eine familienfreundliche Innenstadt sowie für die Anliegen von Senioren und Familien engagieren. Am 19. Juli wird Sylvia Hiß-Petrowitz voraussichtlich zum letzten Mal im Friedrichshafener Rat sitzen.