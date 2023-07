„Es ist ein unfassbares Bild. Unglaublich, dass so viele gekommen sind“, sagte Pietro Sarno, der das Stadtorchester leitet. Schon lange vor Beginn des Konzerts hatten es sich die Zuhörer auf ihren Picknickdecken mit Häppchen und Getränken gemütlich gemacht. Ambiente, Kulisse, Stimmung und natürlich die Musik – an diesem Abend passte einfach alles. Den rasanten Auftakt machte das Stadtorchester mit „I like to be in America“ aus dem Musical „West Side Story“ von Leonard Bernstein. Es folgten vier Sätze aus seinem „Divertimento for Orchestra“, bei dem zu hören war, welch musikalischer Tausendsassa Bernstein war, aber auch das Können und die Spielfreude des Stadtorchesters deutlich wurden. Auch für die Melodien aus den Musicals „Mozart“ und „Les Miserables“ bekamen Sarno und seine Musiker viel Applaus.

Bei einem Medley bekannter Songs aus „West Side Story“ und Stücken aus „Anatevka“ konnte auch nach der Pause nochmals jedes Register zeigen, was in ihm steckt. Die ausgefeilte Dynamik bei „Tonight“, das schwungvolle Spiel bei „I feel pretty“ oder die feine Intonation bei „Wenn ich einmal reich wär“ begeisterten das Publikum. Kurzfristig eingesprungen ist die Münchner Mezzosopranistin Maria Helgath für die angekündigte Alexa Vogel. Ihre lebendigen und ausdrucksstarken Interpretationen von „Summertime“ aus der Gershwin-Oper „Porgy and Bess“ oder auch „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“ waren das I-Tüpfelchen des stimmungsvollen Konzertabends.