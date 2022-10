Ein Programm, das die ganze Familie ansprechen soll, erwartet Besucher am 16. Oktober von 12 bis 17 Uhr beim Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag. Neben den Geschäften, die sich einer Mitteilung des Stadtmarketings zufolge viele Besonderheiten für ihre Kunden überlegt haben, sorgen Vereine und Initiativen für Leckereien, Mitmachaktionen, Informationen und Unterhaltung.

In der Innenstadt ist unter anderem ein Kletterturm des Häfler Alpenvereins zu finden. Der Rad-, Roll- und Motorsportverein (RRMV) sowie der Rock-‘n‘-Roll-Clubs zeigen Schauvorführungen. Neben Reparaturen und Tipps durch das Reparatur-Café gibt es viele Infostände sowie Fahrzeugpräsentationen von Technischem Hilfswerk, Freiwilliger Feuerwehr und Johanniter Unfallhilfe. Außerdem zeigt der Ortsverband des Deutschen Amateur-Radio-Clubs zeigt sein Notfunk-Fahrzeug. Für musikalische Abwechslung sorgt an wechselnden Stellen in der Innenstadt das Popduo Anton Pelzer und Eve Lindner. Bei Verköstigungen, Präsentationen und speziellen Angeboten soll auch der Einkauf zum Erlebnis werden. Ein französischer Markt ist laut Mitteilung bereits ab Freitag auf dem oberen Buchhornplatz zu Gast. Die acht Stände sind am Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

20 Jahre Bodensee-Center

Im Bodensee-Center wird der 20. Geburtstag des Einkaufszentrums mit einem Familienfest gefeiert. Auch hier öffnen den Stadtmarketing-Angaben zufolge am Sonntag alle Geschäfte. Im Außen- und Innenbereich des Hauptgebäudes gebe es Spiel, Spaß, Musik und Gaumenfreuden.