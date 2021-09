Friedrichshafen vor 16 Minuten

Stadt will ein Zeichen setzen: 1150 Luftfilter-Geräte für Schulen und Kitas in Friedrichshafen

Die Stadt lässt sich in Sachen Corona-Prävention nicht lumpen. Das Rathaus stellt nun doch 1,7 Millionen Euro für Luftfilter letztlich in jedem Kita-Gruppenraum und in jedem Klassenzimmer bis zur sechsten Klasse bereit. Wie viel das Land davon aus Fördergeldern zuschießt, kann derzeit keiner sagen.