Die Stadt beteiligt sich an der „Städteinitiative Tempo 30“, einer verkehrspolitischen Initiative des Städtetags. Wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt, wollen die Unterstützer der Aktion mehr Eigenständigkeit erreichen bei der Frage, auf welchen innerörtlichen Strecken welches Tempolimit gelten sollte. Erstunterzeichner der Initiative seien Vertreter der Städte Freiburg, Leipzig, Aachen, Augsburg, Hannover, Münster und Ulm. Für Friedrichshafen werde Bürgermeister Dieter Stauber unterzeichnen.

„Bei der Initiative geht es ausdrücklich nicht darum, überall Tempo 30 anzuordnen, sondern darum, dass Städte vor Ort selbst entscheiden und neue Modelle von Geschwindigkeiten erproben können“, wird Stauber zitiert. „Wir wollen gemeinsam mit anderen Kommunen und dem Städtetag erreichen, dass Städte und Gemeinden selbst entscheiden können und dürfen, welche Geschwindigkeit an welcher Stelle und in welchem Gebiet richtig ist.“

Argumentation mit lokaler Expertise

Das sei bisher so uneingeschränkt nicht der Fall, da die einheitlichen Vorgaben der Straßenverkehrsordnung beachtet werden müssten. „Allerdings können wir vor Ort die Situation oft besser einschätzen und sind einfach näher dran an den Bürgerinnen und Bürgern, die den Verkehr täglich erleben“, so Bürgermeister Stauber.

Im Positionspapier der Städteinitiative Tempo 30 heiße es daher auch: „Die zulässige Höchstgeschwindigkeit muss endlich überall über die zuständigen Straßenverkehrsbehörden so angeordnet werden können, wie es unter Abwägung aller relevanten umwelt-, verkehrs- und städtebaubezogenen Belange angemessen ist.“

Die Initiative wolle dieses Ziel durch eine Änderung des Straßenverkehrsrechts erreichen. Begleitet werden soll die Initiative nach Angaben der Stadt durch ein vom Bund gefördertes Modellvorhaben, bei dem in ausgewählten Städten die Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr, die Radverkehrssicherheit und das örtliche Straßennetz untersucht werden sollen.