Bernhard Hager, früherer Stadt- und Ortschaftsrat, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Die Stadt beschreibt ihn in einem Nachruf als ein wichtiges Bindeglied zwischen der Stadt und der Ortschaft Ailingen.

Bernhard Hager wird den Bürgern aus Ailingen und Friedrichshafen für seinen Einsatz stets in Erinnerung bleiben, heißt es in einem Nachruf der Stadt. Am 8. Februar ist der frühere Ailinger Ortschaftsrat (1999 bis 2014) sowie Häfler Gemeinderat (2004