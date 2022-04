von Mona Verena Zeller

Das ging aus dem Bericht von Marina Papadimitriou, Amtsleiterin für Bildung, Betreuung und Sport in Friedrichshafen, im Klufterner Ortschaftsrat hervor. Demnach werden im kommenden Schuljahr sieben sowie im Schuljahr 2023/2024 voraussichtlich acht Klassen unterzubringen sein. Das bedeutet: Weitere Klassenzimmer, mehr Kapazität des Ganztagebereichs sowie zusätzlicher Raum für die Mensa müssen geschaffen werden.

Marco Schneider von der Abteilung Schulen erklärte die Planung. Der Musikraum werde aktuell aufgrund der Pandemie-Situation bereits als zusätzlicher Mensaraum genutzt. Dies soll nun erst mal so beibehalten werden. Der Werkraum im Untergeschoss solle als zusätzliches Klassenzimmer genutzt werden. Dafür müsse die Einrichtung ausgebaut und eingelagert werden. Die Räume im Untergeschoss, in denen die Narrenzunft untergebracht ist, sollen für die Ganztagsbetreuung umgenutzt werden. Dadurch werde im Obergeschoss ein Klassenzimmer für eine weitere Klasse frei.

Narren brauchen Alternative

Ortsvorsteher Michael Nachbaur sagte, der Klassenteiler von 28 Kindern werde nun wohl immer häufiger überschritten. Außerdem betonte er, man wolle die Narrenzunft „nicht im Regen stehen lassen, sondern mitnehmen und Planungshorizonte geben“. Dietmar Wurst (CDU) unterstrich ebenfalls, dass es wichtig sei, die Narrenzunft mitzudenken. Dies wurde von Marina Papadimitriou unterstützt. Sie schlug vor, auch private Möglichkeiten auszuloten.

Bernd Caesar (SPD) gab zu bedenken, dass es in Ländern wie Japan üblich sei, in den Klassenzimmern zu essen. Marco Schneider wies jedoch darauf hin, dass in den Umbaustandards Mensen vorgesehen seien und dies auch im Interesse der Schulen liege. Peter Schwarzott (Freie Wähler) fragte, ob nach dem ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule ein sprunghafter Anstieg der Ganztagskinder in Kluftern zu erwarten sei. Er sorgte sich, ob die Raumlösung für die nächsten Jahre tragen werde. Marco Schneider bestätigte, dass mit Einbeziehung des Untergeschosses die Ganztagsbetreuung „perspektivisch unterzubringen“ sei. Einen sprunghaften Anstieg erwarte er nicht, da in Friedrichshafen das Angebot permanent erweitert werde und derzeit niemand abgewiesen werden müsse.

Sigrid Merz (Bürgerliste Pro Kluftern) erkundigte sich, ob es konkrete Daten zu den erwarteten Schülern aus der Ukraine gebe. Marco Schneider erklärte, dass derzeit in Friedrichshafen 130 Erst- bis Zehntklässler angekommen seien, von denen die Hälfte bereits an den Schulen aufgenommen sei. Wie sich dies nach dem Ende des ukrainischen Schuljahrs Anfang Juni entwickle, sei jedoch schwer absehbar.