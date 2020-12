Friedrichshafen Nur für Abonnenten vor 20 Stunden

Stadt lässt Schulen hängen: Budget gekürzt, Ausstattung schlecht, Bauprogramm verschoben

Die Not muss groß sein, wenn sich die Rektoren der Friedrichshafener Schulen gemeinsam ans Rathaus wenden. In einem Brief an Schul-Bürgermeister Andreas Köster ist aufgelistet, was die städtischen Schulen dringend brauchen. Während Messe oder Flughafen mit Millionen-Zahlungen im Corona-Jahr gestützt werden, hat die Stadt das Schulbudget letztlich um 25 Prozent gekürzt.