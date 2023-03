Die erste Sportlerehrung der Stadt nach dreijähriger Pause war glanzvoll, feierlich und locker zugleich. Sportler, die auf verschiedenen Ebenen Medaillen errungen und Meisterschaften für sich entschieden haben, sind am Donnerstag in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch ausgezeichnet worden.

Zunächst aber ehrte Oberbürgermeister Andreas Brand zwei Männer, die sich im vergangenen Jahr nicht sportlich, wohl aber in ihrem Leben durch ehrenamtliche Leistungen hervorgetan haben. Manfred Köder und Friedrich Stemmer erhielten den Sportehrenbrief der Stadt. Friedrich Stemmer (76) ist seit 1961 Mitglied im VfB Friedrichshafen. Eingebracht hat er sich als Jugendtrainer, Abteilungsleiter und 31 Jahre lang als Verantwortlicher für Kanu-, Ski- und Bergsport. Außerdem war er 16 Jahre lang Vize-Präsident beim Kanu-Landesverband Leistungssport. Manfred Köder engagiert sich seit 1973 im Schwimmverein Friedrichshafen und seit 1986 ununterbrochen als Trainer. Köder hat mehrfach den Weltmeistertitel im Rettungsschwimmen geholt und war zuletzt Ideengeber beim Bau des neuen Sportbades. „Sie haben im Sinne der Sache für die Belange des Schwimmsports gekämpft“, würdigte der OB Köders wertvollen Impulse.

Richard Ringer, der als „Häfler in der großen Welt des Sports“ bedacht wurde, schickte Dank und Grüße per Videobotschaft aus dem Trainingslager in Portugal. Der Marathonläufer, der beim VfB Friedrichshafen sozusagen das Laufen lernte, hat 2022 die Europameisterschaft in München gewonnen. Sein Ziel: Olympia 2024 in Paris. Auch die Sportlerin des Jahres, Radsportlerin Liane Rippert, war per Videobotschaft dabei. Sie erreichte 2022 zwei Mal Platz 4 bei der Weltmeisterschaft in Australien und träumt von der Tour de France. Der Sportler des Jahres, Simon Diesch, war da. Der Segler vom Württembergischen Yachtclub hat 2022 bei der Weltmeisterschaft mit Rang 5 sein Comeback gefeiert und nun ebenfalls Olympia 2024 im Blick.

Als Mannschaft des Jahres wurden Carolin Rebstein, Mike Hauser, Anna-Lena Schacht und Leon Hammes geehrt. Sie gehören zur Weltmeister-Drachenboot-Mannschaft aus der Kanusport-Abteilung des VfB Friedrichshafen. Der Radrennsportler Maurice Marosi vom Speedteam-Bodensee wurde mit drei Goldmedaillen 2022 Nachwuchssportler des Jahres. Auf dem Kunstrad für den Rad-, Roll- und Motorsportverein Solidarität, hat die Nachwuchssportlerin des Jahres, Ceyda Altug, 2022 ihr erfolgreichstes Jahr. „Kunstradfahren ist mein Leben“, sagte sie. Mit dieser Leidenschaft für den Sport stand sie nicht allein da. Laut Stadt wurden 175 Sportler geehrt – für ihre Leistungen in Judo, Taekwondo, Schwimmen, Turniertanz, Pferdesport, Radsport, Rudern, Inline-Speed-Scating, Tischtennis, Geräteturnen, Crosslauf, Volleyball, Segeln, Kanusport, Crosslauf und Unterwasser-Rugby.

Alle Erfolge sind in einer Broschüre zu finden: http://www.friedrichshafen.de/sportlerehrung