Die Stadt Friedrichshafen vergibt im Neubaugebiet Lachenäcker Erweiterung Ost in Kluftern vier Quartiere, auf denen Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Die Quartiere sind zwischen rund 1700 und 2900 Quadratmetern groß und liegen zwischen der Markdorfer Straße sowie dem Trauben- und Föhnweg, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Bauquartiere werden über eine sogenannte Konzeptvergabe angeboten. Bei diesem Verfahren kann eine Kommune Schwerpunkte setzen, wie eine Bebauung inhaltlich gestaltet sein soll. Das können zum Beispiel Vorgaben zur Wohnungswirtschaft, zum Energiestandard, zu regenerativen Energien oder zur Architektur und Gestaltung sein. Mit der Konzeptvergabe angesprochen werden Bauträger und Investoren sowie Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften in Verbindung mit Architekten und Fachplanern. Eine Bewerbung ist für einzelne Quartiere, mehrere oder alle möglich.

Ziel des Prozesses ist, einen erheblichen Anteil an gefördertem Wohnraum sowie eine qualitätsvolle Bebauung mit hohem Energiestandard zu erhalten. In den vier Quartieren können rund 80 neue Wohnungen entstehen. Außerdem sollen in dem Gebiet ein städtischer Kindergarten mit Ganztagesbetreuung und eine Wohn- und Arbeitsstätte für Menschen mit Behinderung des diakonischen Unternehmens „Die Zieglerschen“ aus Wilhelmsdorf entstehen.

Die zukünftigen Neubauwohnungen werden in Bezug auf die geförderten Einheiten zu einem günstigen Mietzins vermietet. Der liegt mindestens 33 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete gemäß des städtischen qualifizierten Mietspiegels.

Interessierte können sich ab sofort mit einer Planung bei der Stadt Friedrichshafen bewerben. Die Arbeiten erhalten nach festgelegten Kriterien Punkte und das Konzept mit der höchsten Punktzahl erhält den Zuschlag für das jeweilige Quartier. Die Bewerbungsfrist endet am Donnerstag, 5. Oktober, 12 Uhr. Die Sitzung des Auswahlgremiums soll Ende November stattfinden. Der Bau der Wohngebäude soll frühestens im Jahr 2024 beginnen.