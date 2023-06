Das war‘s mit den Grillstellen auf dem Freizeitgelände in Manzell. Schon in den vergangenen Jahren hatten sich Kinder dort an zurückgelassenen Kohle- und Ascheresten verletzt. Ein Fünfjähriger war 2019 neben einer befestigten Grillstelle in Kohle getreten. Im folgenden Sommer trat ein Dreieinhalbjähriger, der auf dem Freizeitgelände Manzell spielte, in die noch heiße Asche eines nicht fachgerecht gelöschten Lagerfeuers.

Wie die Stadt jetzt in einem Pressetext mitteilt, haben sich in den vergangenen Wochen immer wieder Kinder beim Spielen auf dem Freizeitgelände an glühender Kohle an der Grillstelle verbrannt. Diese sei von Nutzern der Grillstellen ausgeschüttet worden, obwohl sie noch nicht abgekühlt gewesen sei. Deshalb werden die Grillstellen nach Angaben der Stadtverwaltung nun abgebaut.

Das bleibt erlaubt

Erlaubt bleibe das Grillen auf mitgebrachten Grills. „Künftig wird die Stadt mehrere Fässer auf dem Gelände aufstellen, in die die abgekühlte Grillkohle geschüttet werden kann. Mehrere Hinweisschilder weisen auf die Fässer hin“, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Besucher werden darum gebeten, Grillkohle ausschließlich in diesen Fässern zu entsorgen und auf keinen Fall einfach auf der Wiese auszuschütten. Zudem weist die Stadt auf folgende Verhaltensregeln hin: