„Ich bedauere es sehr, dass ich den Sportlerinnen und Sportlern die Urkunden und Preise für ihre besonderen Leistungen und Erfolge nicht persönlich übergeben kann. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie sind die veränderten Trainingsumstände für die Sportlerinnen und Sportler, aber auch für die Trainer und Betreuer, eine besondere Herausforderung. Dass wir die Ehrung nicht im feierlichen Rahmen, sondern per Post machen müssen, ist sehr schade. Wir hoffen, dass wir den Sportlerinnen und Sportlern im kommenden Jahr die Preise wieder direkt übergeben können. Ich gratuliere allen zu Ihren hervorragenden Leistungen und wünsche Ihnen für 2021 viel Erfolg“, wird Oberbürgermeister Andreas Brand in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Insgesamt sollten 294 Sportler, die in Vereinen und Schulen aktiv sind, für ihre Erfolge in den Jahren 2019 (252 Auszeichnungen) und 2020 (42 Auszeichnungen) geehrt werden. Ausgezeichnet werden Sportler im Schul- und Vereinssport in verschiedenen Altersgruppen, Teilnehmer bei Württembergischen bis Deutschen Meisterschaften, internationalen Großveranstaltungen, Bundesligen sowie Europa- und Weltmeisterschaften, informiert die Stadt.

Julia Sude erhält Sonderpreis

Für ihre besonderen Erfolge im Sportjahr 2020 erhält Julia Sude eine besondere Ehrung als „Häflerin in der großen Welt des Sports“. Mit dem Titel, der zum dritten Mal vergeben wird, ehrt Friedrichshafen besonders erfolgreiche Athleten, deren sportliche Grundlagen in Friedrichshafener Sportvereinen gelegt wurden.

Julia Sude besuchte das Graf-Zeppelin-Gymnasium. Die 33-Jährige ist seit 15 Jahren erfolgreich im Beachvolleyball. In all den Jahren sammelte sie eine Vielzahl von Medaillen bei internationalen Wettkämpfen, unter anderem 2006 die Silbermedaille bei der U21-Weltmeisterschaft. Julia Sude ist mehrfache Deutsche Meisterin und Militär-Weltmeisterin. Auf der World Tour etablierte sich Sude schnell und gewann die zwei höchstdotierten Turniere dieser Meisterschaft. Darüber hinaus stand sie über zehn Mal auf dem Siegertreppchen. 2017 lag sie zudem auf dem ersten Platz im World Ranking.

Die Sportler des Jahres 2019

Sportlerin des Jahres 2019 wurde der Mitteilung zufolge Claudia Vogelgsang vom VfB Friedrichshafen, Abteilung Badminton. Sie belegte unter anderem einen ersten und einen dritten Platz in der Senioren-Weltmeisterschaft im Damen-Einzel und im Damen-Doppel. Zum Sportler des Jahres 2019 wurde Jürgen Schüle vom VfB Friedrichshafen, Abteilung Kanu gewählt. Er blickt auf zahlreiche erste Plätze bei der Deutschen Meisterschaft im Einer-, Zweier- und im Vierer-Kajak.

Nachwuchssportlerinnen des Jahres wurden Paula Louise Becker und Sarah Springer im Segeln. Sie starten für den Württembergischen Yachtclub in der Mannschaft und erreichten bei der Jugend-Weltmeisterschaft Platz zwei in der 29er Klasse der Junioren U16. Ebenfalls aus dem Württembergischen Yachtclub kommt der Nachwuchssportler des Jahres 2019. Leon Jost belegte bei den Weltmeisterschaften im Optimist-Segeln der Junioren Rang 23.

Zur Mannschaft des Jahres 2019 wurde die 1. Mannschaft der Sportfreunde FN im Sportkegeln mit Lukas Funk, Celestino Gutierrez, Mario Listes, Darko Lotina, Dejan Lotina, Zdravko Lotina, Nicolai Müller, Jörg Schnell und Michael Weber gewählt. Sie erreichten in der 2. Bundesliga Süd-West im Kegeln den ersten Platz.

Wie die Stadt weiter mitteilt, wurden 2020 aufgrund der wenigen Sportveranstaltungen keine weiteren Jahres-Sonderehrungen vergeben.