Von A wie Arnis bis Z wie ZU-Hochschulsport: 22 Sportarten und eine Kindersportschule vereint der VfB Friedrichshafen unter seinem Dach. Mit aktuell 3500 Mitglieder ist der Verein der größte in Friedrichshafen. Welche Vielfalt der VfB zu bieten hat, demonstrieren alle Abteilungen am Samstag, 17. Juni, beim ersten großen Familienfest samt Tag der offenen Tür auf dem Vereinsgelände seit fast 40 Jahren. „Wir planen mit 5000 Besuchenden über den Tag verteilt“, freut sich VfB-Präsident Jochen Benz auf das Großevent mit klarer Botschaft: Vielfalt verbindet.

Das VfB-Präsidium (von links): Axel Bolta (Vizepräsident Infrastruktur), Caroline Steinbach (Vereinsmanagerin), Jochen Benz (Präsident), Alexandra Moosherr (Stellvertretende Präsidentin und Vizepräsidentin Finanzen), Bettina Mayer (Vizepräsidentin Sport) und Hans-Peter Schorpp (Vizepräsident Marketing). | Bild: Vfb Friedrichshafen

Seit einem halben Jahr ist Benz der neue Kopf an der Spitze des Mehrspartenvereins, nachdem der Posten des Präsidenten zwei Jahre vakant war. „Wir wollen wachsen und attraktiver werden“, gab der 47-Jährige von Anfang an als Marschrichtung aus. Dazu gehören für die Vereinsspitze nicht nur neue Angebote, um sich breiter und sozialer aufzustellen.

Neue Abteilung stellt sich vor

Die neue Abteilung „Freizeit & Gesundheit“, die sich am Samstag vorstellt, ist hier ein erster konkreter Ansatz. Er sehe es auch als seine Aufgabe an, „die Klammer VfB über den vielen Abteilungen zu stärken“, so Benz nach seiner Wahl im Dezember. Außerdem will der VfB auf 4000 Mitglieder wachsen.

Auch Beachvolleyball kann auf der Anlage am Stadion ausprobiert werden. | Bild: Cuko, Katy

Das erste abteilungsübergreifende Vereinsfest nach vier Jahrzehnten ist ein starkes Zeichen für das neue Miteinander. Jede der 23 VfB-Abteilungen ist eingebunden und präsentiert sich und ihr Angebot. Auch die Profivolleyballer mischen mit.

Feiern bis Mitternacht

Ab 11 Uhr bis in die Abendstunden kann Jedermann, egal ob Groß oder Klein, über 30 Sportarten ausprobieren. Das Ganze ist verknüpft mit einer Rallye samt VfB-Quiz. Bei einer Tombola winken als Hauptpreis fünf Zeppelinflüge. Auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Beim Bubble Soccer und im Fußballkäfig sind die Kicker dran. Die Jüngsten vergnügen sich auf der Hüpfburg oder beim Kinderschminken. Ab 19 Uhr lädt der Verein zum Hock auf der Festwiese zu sommerlicher Musik ein.

Der Eintritt an diesem Tag ist frei, für Speis und Trank reichhaltig gesorgt. Die Anreise mit dem Auto empfiehlt sich allerdings nicht. Der VfB-Parkplatz am Stadion ist am Samstag gesperrt.