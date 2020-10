Micha Mosbacher nimmt ein langes Seil in die Hand und wirft es durch eine dicke Astgabel. Es soll als zusätzliches Aufstiegsseil dienen. Doch der Versuch scheitert. „Die Linde hat spitze Astgabeln. Da bleibt gerne das Seil drin hängen und die Wurfschnur verhakt sich“, sagt Mosbacher. Neben ihm steht sein Kollege Helge Hartmann, der ihm hilft. Aus Sicherheitsgründen machen sie solche Baumfällungen immer zu zweit.

So muss Mosbacher ohne das zusätzliche Seil aufsteigen. Doch das bringt ihn nicht aus der Ruhe. Er führt einen Fachbetrieb für Arboristik und moderne Baumpflege in Fischbach. Am liebsten würde er den großen Baum gar nicht fällen wollen. „Für die Linde war es ein schöner Platz.“ Noch steht der Baum mit einem Durchmesser von 35 Zentimetern.

Doch nach drei Stunden wird die Linde Geschichte sein. Der Grund für die Fällung: Beim Bau der nebenstehenden Tiefgarage im Jahr 2015 wurde der Wurzelbereich stark zerstört.

„Der Baum ist abgestorben, weil die Wurzeln ausgegraben wurden. Anfang des Jahres war klar, dass man den Baum fällen muss. Er hat zu wenig Vitalität, um es zu schaffen", erklärt Mosbacher.

Warum der Baum abgestorben ist Laut Micha Mosbacher wurde beim Bau der Tiefgarage, die sich neben dem Baum befindet, der Eingriff in den Wurzelraum nicht bedacht. Das komme leider öfters vor. Das Problem daran: Wenn die Wurzeln durch eine Baggerschaufel beschädigt werden, entstehen Risse. Diese setzten sich am Stamm fort und es kann zu einem Fäulnisprozess kommen. „Wenn der Wert des Baums beim Planen berücksichtigt worden wäre, hätte man die Tiefgarage anders planen können“, sagt der Experte.

In den Regelwerken RAS-LP 4 und DIN 18920 für den Schutz von Bäumen bei Baumaßnahmen steht, dass der Eingriff der Kronentaufe zuzüglich 1,5 Meter als Wurzelbereich gilt und beim Bau nicht beschädigt werden darf. Mit Kronentraufe ist der von der Krone überdeckte Bereich gemeint. Sollten bauliche Veränderungen, bei denen Abgrabungen im Wurzelbereich vorgenommen werden müssen, unvermeidbar sein, muss ein Wurzelvorhang eingerichtet werden. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme, die das Austrocknen, Absterben und Beschädigen der vorhandenen Wurzeln verhindern soll. Auch die Bildung von neuen Wurzeln soll dadurch gefördert werden.

Nach einer Dreiviertelstunde Vorbereitungszeit klettert Mosbacher geübt mit Gurt, Helm und Motorsäge den Baum hinauf. Noch regnet es nicht, aber der Himmel wird immer dunkler. Bei den unteren Ästen angelangt, klettert er geübt in der Baumkrone von Ast zu Ast und sägt diese schrittweise ab.

Nach kurzer Zeit fallen immer mehr Äste auf den Boden. Helge Hartmann hebt sie auf und stapelt sie nacheinander im Anhänger.

Er schaut dabei immer wieder zu Micha Mosbacher hinauf. Was von unten betrachtet einfach aussieht, ist körperlich harte Arbeit. Hinzu kommt, dass sich der Baum direkt an der Straße befindet. Eine ausgefeilte Sägetechnik ist gefragt, damit niemand verletzt wird oder Autos beschädigt werden.

Hartmann nennt noch eine Schwierigkeit. „Von oben sind Entfernungen schwieriger einschätzbar.“

Doch Micha Mosbacher hat alles im Blick, wie dieses Foto, das mit einer Drohne aufgenommen wurde, beweist.

Im Blick hatten auch die Anwohner die Sommerlinde schon länger. Für sie ist es nicht nur ein beliebiger Baum. Sie hängen an ihm. Daher fiel es ihnen schwer, die Fällung in Auftrag zu geben. Simon Blust wohnt in der Holzhalde und sieht den Baum jeden Tag, wenn er vor seiner Haustür steht. Er schaut beim Fällen zu. „Wir haben schon das zweite Jahr versucht, den Baum zu retten und haben ihn gedüngt“, sagt Blust. Das habe allerdings nichts mehr bewirkt.

Christian Maucher, ebenfalls Anwohner, steht neben Blust und fügt lachend hinzu: „Und wir haben Gebetstänze gemacht und den Baum umarmt.“ Nach etwa zwei Stunden ist außer dem Stamm und ein paar einzelnen Ästen nicht mehr viel übrig.

Nachdem auch die oberen Äste verschwunden sind, klettert Mosbacher den inzwischen einsam wirkenden Stamm wieder hinunter.

Am Boden angekommen, fixieren Hartmann und Mosbacher den Stamm mit einem Seil, bis dieser zu Boden fällt und auch davon nichts mehr übrig bleibt.

Der Anhänger wird hingegen immer voller. Helge Hartmann versucht, Ordnung in das Chaos mit den herumliegenden Ästen zu bringen. Der Stamm wird später als Brennholz genutzt. Die Äste werden als Günschnitt entsorgt.

Während Hartmann die Äste zurechtschneidet, damit alles in den Anhänger passt, zählt er bei einem dickeren Ast die Ringe. Dieser ist zwölf Jahre alt. Micha Mosbacher hat inzwischen wieder Boden unter den Füßen und hilft beim Einladen. „Da der Baum noch nicht lange abgestorben ist, ist das Holz noch gut.“

Mit seinem geschulten Blick fällt ihm bei den Blättern sofort etwas auf. „Sie sind kleinblättrig. Das ist ein Zeichen, das bei dem Baum nicht mehr viel geht.“

Die Sommerlinde Die Sommerlinde gehört zu den ältesten und größten Bäumen in Deutschland. Eine Linde kann bis zu 100 Jahre alt werden und eine Höhe von 20 bis 30 Meter erreichen. Ihre Blätter sind herzförmig. Sie bildet eine mächtige Krone aus und hat viel Astmasse. Eine neue Linde kostet 21 000 Euro plus Bepflanzung, sagt Mosbacher.

Als letztes wird der Stumpf mit der Motorsäge abgefräst.

Dass die Linde gefällt werden musste, wird nun deutlich. Durch Wurzelabgrabung entstehe Fäule, sagt Mosbacher, während er die Ringe zählt.

Doch es soll nicht bei dem kahlen Anblick des Stumpfs bleiben. Die Anwohner wollen eine Robinie pflanzen. „Diese sei nicht nur Baum des Jahres 2020, sondern auch hitze- und trockenresistent“, erklärt Mosbacher.

Am 12. November soll die Robinie laut Christian Maucher gepflanzt werden. Das ist nicht nur ein zufälliges Datum. An diesem Tag feiert er Geburtstag. Mosbacher schmunzelt. „Solche besonderen Anlässe sind eigentlich das Beste, was einem Baum passieren kann, weil die Leute dann besser darauf aufpassen.“