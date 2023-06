Das Gelände ist eingezäunt, die ersten Baumaschinen stehen bereit und der Spatenstich ist getan – die Umgestaltung des Adenauerplatzes in einen Hain hat begonnen. „Mit dieser grünen Oase setzen wir ein Zeichen für Nachhaltigkeit und bessere Aufenthaltsqualität“, sagt Bürgermeister Fabian Müller. Er erinnert daran, dass der Adenauerplatz vor dem zweiten Weltkrieg grün war, danach wurde er erst zu einem Parkplatz und dann zum Zentrum der Fußgängerzone. In Zukunft sollen klimatolerante Bäume hier Schatten spenden, zwischen Staudenpflanzen wird es Sitzgelegenheiten geben.

Ende November – pünktlich zum Weihnachtsmarkt – soll der Hain fertig sein, kündigt Müller an. Bis dahin ist viel zu tun: „Die Abbruch- und Erdarbeiten beginnen mit diesem Spatenstich“, sagt er. Der Boden muss auf Kampfmittel und archäologische Funde untersucht, Leitungen müssen neu verlegt und etwa 850 Quadratmeter des Pflasters rückgebaut werden. In einer tiefen Grube entsteht ein Pufferspeicher für Regenwasser. „So eine Rigole nimmt das Wasser auf und lässt es langsam versickern. Hier wird es wegen des lehmigen Untergrunds in die Kanalisation geleitet. Das ist Bestandteil einer Schwammstadt“, erklärt Bauamtsleiter Wolfgang Kübler. Ab September wird im südlichen Bereich das Pflaster durch Natursteine ersetzt.

Insgesamt 1,06 Millionen Euro hat der Gemeinderat für die Begrünung des Platzes veranschlagt. Die Stadt erhält dafür Zuschüsse aus dem Programm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ in Höhe von 657.000 Euro. Der Bund fördert damit innovative Projekte, die dem Klimaschutz und der Klimaanpassung dienen. „Bisher haben wir hier eine hohe Versiegelung und wenig Durchlüftung“, beschreibt Müller. Der Hain soll für Schatten, Kühlung und Verdunstung sorgen.

Während der Umbauphase zieht der Schlemmermarkt auf den Buchhornplatz um, der Wochenmarkt freitags wird in die Goldschmiedstraße und auf den Buchhornplatz verlegt.