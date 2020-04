Der Menschenstrom bleibt unentwegt in Bewegung; mal flott, mal gemächlich, aber doch eindeutig vorwärts. Unsere Momentaufnahme am Sonntagnachmittag zeigt, die meisten Spaziergänger halten sich an die aktuellen Regelungen der Stadt.

Das Absperrband flattert vor malerischer Kulisse. Die beliebte Freitreppe darf selbstverständlich auch nicht zum Sitzen genutzt werden. | Bild: Lena Reiner

Diese sehen vor, dass man am Seeufer und an der Promenade spazieren gehen darf. Aber der Aufenthalt an bestimmten Plätzen ist verboten, also das Sitzen auf Bänken, Mauern und Stufen oder das Lagern oder Spielen auf Grünflächen.

Die große Leuchttafel am Hauptzugang des besonders regulierten Uferbereichs hat das Zeug zur neuen Häfler Sehenswürdigkeit. | Bild: Lena Reiner

Einen kleinen Stau gibt es dafür kurzzeitig direkt vor dem besonders regulierten Uferbereich: Die Leuchtanzeige mit dem Aufenthaltsverbot bietet Anlass für einige Handyfotos.

Unübersehbar: An allen Zugängen zur Uferpromenade stehen Hinweisschilder. | Bild: Lena Reiner

Über die Allgemeinverfügung des Rathauses scheinen in Friedrichshafen lediglich manch bisherige Regelungen ein wenig in Vergessenheit zu geraten. So wird am Sonntagnachmittag an der Uferpromenade nicht nur flaniert, gejoggt und Roller gefahren, sondern auch geradelt.