Der baden-württembergische Verkehrsminister hat bereits eine Probefahrt damit unternommen, auch der Kanzler war während seines Besuchs am Bodensee mit dem autonom fahrenden Shuttle unterwegs. Die Testfahrt mit Olaf Scholz führte über den Parkplatz des ZF-Forums. Auf den Straßen ist der selbstfahrende Shuttlebus hingegen noch nicht unterwegs.

Wann wird es soweit sein?

Die autonomen Busse sollen ab 2024 auf den Straßen unterwegs sein. Gestartet wird der Testbetrieb allerdings nicht in Friedrichshafen, sondern in Mannheim. Dort sollen die autonom fahrenden Busse ab Anfang des Jahres durch den neuen Stadtteil Franklin – ein früheres US-Armee-Gelände – rollen. Wie ein ZF-Sprecher erklärt, sind die Busse zunächst ohne Fahrgäste unterwegs. Das soll sich dann im dritten Quartal 2024 ändern.

Friedrichshafen Probleme mit der Straßenfreigabe: Warum der autonome Kleinbus Ego Mover in Friedrichshafen erst später startet

Auch in Friedrichshafen soll der Testbetrieb noch 2024 starten. „Die Strecke in Friedrichshafen ist deutlich komplexer als die in Mannheim“, kommentiert der Sprecher den Umstand, dass die Shuttles zunächst im Reallabor in Mannheim an den Start gehen, bevor sie in Friedrichshafen erprobt werden. Die Strecke am Bodensee verläuft zwischen ZF-Forum und Häfler Klinikum. Die Shuttlebusse können bis zu 22 Personen transportieren, erreichen bis zu 40 Stundenkilometer und kommen ohne Fahrer aus.

Was wurde aus dem Vorgänger-Projekt?

Mit dem Ego-Mover war ZF schon vor einigen Jahren in den Markt der automatisierten Personenbeförderung eingestiegen. Das in Zusammenarbeit mit der Aachener Ego-Mobile GmbH entwickelte Gefährt sollte für bis zu 15 Personen Platz bieten. Getestet werden sollte der elektrisch betriebene Kleinbus unter anderem auf einer festgelegten Strecke in Friedrichshafen.

Der Testbetrieb, der eigentlich schon 2019 beginnen sollte, verzögerte sich allerdings wegen technischer Probleme. Der Zeitplan wurde angepasst, jetzt sollte das smarte Testmobil ab Sommer 2020 auf die Straßen von Friedrichshafen gebracht werden. Doch auch daraus wurde nichts. Der Automobilzulieferer vom Bodensee stieg schließlich aus dem Projekt aus: Das Unternehmen Miltenyi Biotec aus Bergisch Gladbach übernahm Ende 2020 die Anteile von ZF.