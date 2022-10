Im Mai 2023 soll der Nachfolger von Bürgermeister Andreas Köster gewählt werden. Zu diesem Anlass haben wir uns gefragt: Wie kommt man eigentlich in dieses Amt? Und was verdient man dabei?

„Friedrichshafen sucht Sie!“ So heißt es in der aktuellen Stellenausschreibung der Stadt. Der Grund: Ab August 2023 wird der Posten von Bürgermeister Andreas Köster frei und ein Nachfolger muss her. Der Sozialbürgermeister wird sich im