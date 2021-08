Friedrichshafen vor 2 Stunden

„So stark gewürgt, dass er Todesängste hatte“: Polizei sucht Zeugen zu Auseinandersetzung in Friedrichshafen

Am Montagvormittag soll ein Mann einen anderen im Bereich des Württembergischen Yachtclubs in Friedrichshafen so stark gewürgt haben, dass dieser Todesängste hatte.