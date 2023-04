Rolf Keppler hat bereits 5000 Kilometer mit seinem Pedelec zurückgelegt. „Trotzdem kann ich hier noch etwas lernen. Viele Kleinigkeiten können einem das Radfahren erleichtern, etwa die Anfahrhilfe am Berg, die kannte ich nicht“, sagt der Häfler. Auch der Hinweis, vorsichtig mit der Vorderbremse umzugehen, helfe ihm im Alltag weiter.

Dosiert bremsen! Das ist auch im Kreisverkehr wichtig. Teilnehmer Rolf Keppler probiert es aus. | Bild: Wieland, Fabiane

Keppler ist einer von knapp 20 Teilnehmern, die beim Pedelec-Fahrsicherheitstraining auf dem Verkehrsübungsplatz am Riedlewald dabei sind. Mehrmals jährlich bietet die Polizei gemeinsam mit Partnern wie der Verkehrswacht, dem Verkehrssicherheitsrat und dem Roten Kreuz solche Trainingsmöglichkeiten an. Rolf Keppler schätzt dieses Angebot. „Man liest ja auch immer wieder von schlimmen Unfällen“, sagt er.

Knapp 950 registrierte Fahrradunfälle in der Region

Tatsächlich ist die Zahl der Unfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren, im vergangenen Jahr um knapp 17 Prozent gestiegen. Nachdem 2020 in der Region ein Höchstwert erreicht wurde (977 Fahrradunfälle), war die Zahl im Folgejahr zunächst deutlich zurückgegangen. Die Polizei geht davon aus, dass der kühle und verregnete Sommer den Radverkehr 2021 ausgebremst hatte. Ein Jahr später wurde hingegen mit 950 Fahrradunfällen beinahe das Niveau von 2020 erreicht.

Fahrsimulator der Verkehrswacht Video: Wieland, Fabiane

„Zehn Fahrradfahrer sind letztes Jahr im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg – dazu gehören neben dem Bodenseekreis die Landkreise Ravensburg und Sigmaringen – bei Fahrradunfällen ums Leben gekommen“, berichtet Ronny Kerstin Ganser, die das Sicherheitstraining organisiert. Davon verunglückten sechs mit dem Pedelec. Auch bei den Schwerverletzten waren „nahezu gleich viele Pedelec-Lenker wie Fahrradfahrer zu verzeichnen“, heißt es dazu im aktuellen Verkehrsunfallbericht. Viele Fahrradunfälle seien selbst verschuldet, laut Statistik knapp 65 Prozent.

Der Anteil der Pedelecunfälle an den gesamten Fahrradunfällen lag 2022 bei 39 Prozent. „Viele Radfahrer sind zuletzt aufs Pedelec umgestiegen“, sagt Ronny Kerstin Ganser. Durch den Wandel im Mobilitätsverhalten geht die Polizei davon aus, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzen wird.

Unfallbilanz und Sicherheitstraining Statistik: 2022 wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg 950 Fahrradunfälle registriert. Die Polizei geht aber von einer hohen Dunkelziffer aus. Vor allem alleinbeteiligte Unfälle würden oftmals gar nicht gemeldet. Bei den registrierten Unfällen wurden 691 Menschen leicht (plus 16,3 Prozent zum Vorjahr) und 155 (plus 7,6 Prozent) schwer verletzt. Zehn Radfahrer starben, 2021 und 2020 waren es jeweils vier. Von den zehn tödlich verunglückten Radfahrern war die Hälfte ohne Helm unterwegs. Sechs davon waren über 70. Die Gruppe der über 65-Jährigen war bei den Radunfällen ohne Pedelec an 16 Prozent der Unfälle beteiligt, bei den Pedelec-Unfällen stieg ihre Beteiligung auf 35 Prozent.

Fahrtraining: 2021 wurde das Sicherheitstraining zum ersten Mal angeboten. Inzwischen fand das Training, das mit verschiedene Kooperationspartnern umgesetzt wird, zum elften Mal statt. Weitere Termine gibt es dieses Jahr am Mittwoch, 24. Mai, 9 bis 13 Uhr (hier sind nur noch wenige Restplätze frei), und am Dienstag, 25. Juli, 9 bis 13 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Längst nicht immer sei ein zu hohes Tempo der Grund, vielmehr wird eine mangelnde Verkehrstüchtigkeit in der Statistik als Hauptunfallursache aufgeführt. „Auch beim Auf- und Absteigen können Unfälle passieren. Oder man rutscht unglücklich von der Borsteinkante ab“, weiß Polizeikommissar Dietmar Meisohle vom Referat Prävention. Auch das richtige Bremsen sollte geübt werden, betont er und macht sich mit der ersten Gruppe an die praktischen Übungen.

Für Peter Faul geht es durch die Slalom-Strecke. Polizeihauptkommissar Dietmar Meisohle schaut ganz genau hin. | Bild: Wieland, Fabiane

Peter Faul radelt gekonnt um die aufgestellten Hütchen. Er ist bereits seit 60 Jahren Fahrradfahrer, vor einem Jahr ist er auf ein Pedelec umgestiegen. „Das ist schon ein Unterschied, nicht nur durch das Gewicht, auch die Fahreigenschaften sind anders“, betont er. Beim Sicherheitstraining könne er etwas dazulernen. „Wenn was Neues kommt, muss man sich darauf auch trainieren – ich kann es jedem nur empfehlen.“

Mehr Sicherheit will Annelie Jäger durch die praktischen Übungen gewinnen. | Bild: Wieland, Fabiane

Annelie Jäger hilft das Training dabei, „ein bisschen mehr Mut zu bekommen“. Ihr Pedelec nutzt sie seit etwa einem halben Jahr. „Davor bin ich sicherlich 20 Jahre nicht mehr regelmäßig Fahrrad gefahren.“ Sie wohnt in Bermatingen. „Wenn ich zum See fahre, will ich nicht immer das Auto nehmen.“ Da sei das Pedelec eine schöne Alternative.

Heinz Graf möchte als Touren-Guide immer auf dem neuesten Stand sein. | Bild: Wieland, Fabiane

Auch Heinz Graf aus Friedrichshafen ist unter den Teilnehmern. „Ich bin seit vielen Jahren Touren-Guide beim ADFC. Dabei ist es mir besonders wichtig, alle Teilnehmer wieder sicher nach Hause zu bringen.“ Dazu gehört für ihn, auch beim Thema Sicherheit immer auf dem neuesten Stand zu sein.

Durch den Kreisverkehr, um die Hütchen herum, am Berg anfahren, die Spur halten oder dosiert bremsen: Beim Training steht praktisches Üben im Mittelpunkt. Damit sollen Gefahren rechtzeitig erkannt, Fähigkeiten verbessert und so das Risiko für Unfälle verringert werden. Daneben stehen Informationen zu Straßenverkehrsvorschriften, ein kleiner Erste-Hilfe-Kurs sowie Neuerungen zum Thema Pedelec auf dem Programm.

Markus Mahnke (DRK) demonstriert, was bei Fahrradunfällen zu beachten ist. | Bild: Wieland, Fabiane

Wie reagiere ich richtig, wenn ich als Ersthelfer an einen Radunfall komme, das zeigt Markus Mahnke vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) den Teilnehmern. „Wir besprechen dabei, was beim Absetzen des Notrufs wichtig ist, und zeigen die wichtigsten Handgriffe“, sagt er. Herbert Fischer aus Friedrichshafen möchte seine Erste-Hilfe-Kenntnisse mal wieder auffrischen. Er ist viel mit dem Fahrrad unterwegs. In der Stadt fahren wir in der Regel ohne Antrieb, aber für längere Touren sind die Pedelecs schon praktisch“, betont er.