Vom Westernreiten zum Wassersport: Nach der Messe Americana startet am 21. beziehungsweise 23. September jetzt das Messe-Doppel Interdive und Interboot. „Dieser fliegende Wechsel von Veranstaltungen kommt im Messejahr häufig vor, erfordert aber dennoch eine präzise Koordination, gerade wenn die aufeinanderfolgenden Messen jeweils eine große Fläche einnehmen. Das funktioniert nur mit einem äußerst agilen und flexiblen Team“, erklärt Messe-Chef Klaus Wellmann in einer Mitteilung der Messe.

Thomas Grunewald, Leiter der Abteilung Gastveranstaltungen, sagt: „Bis Mitte Dezember finden noch 16 Events statt, die meisten davon sind Gastveranstaltungen wie beispielsweise die besucherstarken Messen Fakuma und Faszination Modellbau sowie die vergleichsweise junge Fachveranstaltung Eurobee. „

Umtrieb bis zur Woche vor Weihnachten

Die Hallen und Außenflächen der Messe erwarteten daher einen umtriebigen Herbst bis hin zur Woche vor Weihnachten. Nahtlos fügten sich der Abbau der Americana mit dem Aufbau der Gastmesse Interdive (21. bis 24. September) und der teilweise parallel dazu stattfindenden Interboot (23. September bis 1. Oktober) aneinander. An deren zweitem Veranstaltungswochenende werde bereits parallel die Messe Nadelwelt (29. September bis 1. Oktober) eröffnet.

Schlag auf Schlag folgten dann mit der Fakuma (17. bis 21. Oktober), der internationalen Fachmesse für Kunststoffverarbeitung, und der Faszination Modellbau (3. bis 5. November) zwei Besuchsmagneten, die laut der Mitteilung seit vielen Jahren von der Messe-Abteilung Gastveranstaltungen betreut und unterstützt würden.

Großkonzerne setzen auf Messe als Veranstaltungsort

Thomas Grunewald erklärt: „Von den 16 Veranstaltungen, die in diesem Jahr noch stattfinden, stehen sechs davon gar nicht im externen Kalender.“ Einige Großkonzerne der Region setzten bei Betriebsversammlungen, Tagungen und Seminaren auf die Messe als Veranstaltungsort. Solche Vermietgeschäfte nähmen übers Jahr einen beträchtlichen Raum ein, erläutert Grunewald, hier seien intern wie extern viele Gewerke am Start.

Größte europäische Imkerfachmesse Eurobee

Ein neues Format, während der Corona-Zeit an den Start gebracht, ist die Eurobee. Die Süddeutschen Berufs- und Imkertage (10. bis 12. November) haben sich bereits am Bodensee etabliert, sagt Grunewald. Nach Angaben des Veranstalters ist die Eurobee die größte europäischen Imkerfachmesse, erwartet werden über 120 Aussteller aus 14 Nationen. Die Besucher kämen vornehmlich aus Deutschland und den Nachbarländern sowie fast allen europäischen Ländern, reisten aber auch aus Australien und Asien an.