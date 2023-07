Friedrichshafen vor 2 Stunden

So reagiert die Stadt auf Kritik nach Umgestaltung der Friedrichstraße

Nicht jeder ist mit der Verkehrsführung in der Friedrichstraße zufrieden. Vor allem in den ersten Tagen nach der Freigabe lief es noch nicht überall rund. So bewertet die Stadtverwaltung die Neuerungen.