Mete Ozan und Ahmet Bekar sind seit Tagen auf den Beinen. „Gestern waren über 300 Menschen in der Moschee, um Sachen vorbeizubringen“, sagt Mete Ozan, der eine der größten Hilfsaktionen organisiert, die es je in der türkischen Gemeinschaft in Friedrichshafen gegeben hat.

Über die sozialen Medien riefen die türkischen Vereine bereits am Montag dazu auf, Spenden zur Moschee in der Teuringer Straße 56/1 zu bringen. Die Türkisch-Islamische Gemeinde zu Friedrichshafen (DITIB) hat die Räumlichkeiten für die Sammelaktion zur Verfügung gestellt.

Mete Ozan und Ahmet Bekar (v.l). können die Räumlichkeiten der Moschee nutzen, um die Kartons zu lagern. Sie organisieren die Aktion. | Bild: Wienrich, Sabine

Mittlerweile haben laut Ozan, der selbst aus der türkischen Mittelmeerregion stammt, mehr als 1000 Menschen gespendet. Aleviten, Sunniten, Kurden, Deutsche – alle machen mit. In der Moschee stapeln sich Kartons, vollgepackt mit Winterkleidung, Babysachen, Decken.

Tolga Eres und Ali Düzcekic (v.l.) sind aus Lindau gekommen. Betriebsrat Eres hat in der Firma Crane Komox Spenden gesammelt, die er jetzt nach Friedrichshafen bringt. | Bild: Wienrich, Sabine

Draußen fährt ein Kleintransporter auf den Hof. Tolga Eres und Ali Düzcekic sind aus Lindau hergefahren. Eres ist Betriebsrat bei der Firma Crane Komox in Lindau, wo er nun über Tage hinweg in der Belegschaft gesammelt hat. Windeln, Batterien, Zelte, Schlafsäcke – es kamen viele Kartons zusammen. „Unsere Firma hat Kartons gestellt, viele Läden geben Rabatte auf Windeln und andere Dinge, die gebraucht werden“, sagt Eres, ein bisschen außer Atem. Gemeinsam mit Kollege Düzcekic lädt er die Kartons aus dem Wagen auf den Hof der Moschee. Dort stehen hunderte weitere Kartons, auch das Lager der Moschee ist bereits voll.

In den sozialen Medien wurden Flyer verbreitet, die auf die Aktion hinweisen. Mittlerweile ist auch das Lager in der Moschee voll. | Bild: Wienrich, Sabine

Ahmet Bekar zeigt auf den vollgeladenen Lastwagen. „Am Montag soll der erste Lkw starten“, erklärt er, „wir klären gerade mit dem türkischen Konsulat in Bregenz, welche Städte wir anfahren dürfen.“ Zehn Städte in der Südosttürkei mit einem Gebiet von 13 Millionen Menschen sind betroffen – eine davon wird es werden. Die türkischen Hilfsorganisationen hätten Lager und Sammelstellen im Grenzgebiet eingerichtet, wissen die Organisatoren. Ob die Sachen auch in nordsyrische Gebiete weitergegeben werden, weiß er nicht. „Es hieß, dass der Überschuss nach Syrien geht“, so Bekar.

Für Ahmet Bekar ist es nicht die erste Hilfsaktion: 1999 hat er von Friedrichshafen aus Hilfe ins Erdbebengebiet bei Gölcük organisiert. Hier steht er vor einem beladenen Lastwagen, der am Montag Richtung Grenze starten soll. | Bild: Wienrich, Sabine

„Da laufen einem die Tränen runter“

Ahmet Bekar hat bereits Erfahrung mit Hilfsaktionen in türkische Erdbeben-Gebiete. 1999 hat er beim großen Erdbeben von Gölcük, rund 80 Kilometer von Istanbul entfernt, geholfen. Mit 18 Jahren kam Bekar nach Friedrichshafen, um zu arbeiten. Sein ganzes Leben lang verbrachte er – wie die meisten, die heute zum umpacken und verstauen gekommen sind – bei ZF in der Produktion. Mit der Heimat Türkei blieb er trotzdem verbunden. „Das sind unsere Kinder, unsere Menschen, unser Volk, dass da leidet“, sagt Ozan. Bekar stimmt zu: „Wir haben Winter, es hat Minusgrade und die Menschen an der syrisch-türkischen Grenze wurden mitten im Schlaf vom Erdbeben getroffen. Da laufen einem die Tränen runter, wenn man das sieht.“

Immer wieder treffen Menschen mit Hilfsgütern ein an der Moschee in der Teuringer Straße. | Bild: Wienrich, Sabine

Bis es losgeht, gibt es noch viel zu tun. Alle Kartons müssen ausgepackt, der Inhalt muss genau aufgelistet und durchnummeriert werden, damit an den Zollstellen alles reibungslos läuft. Zwischen der stark betroffenen Stadt Hatay im Südosten der Türkei und Friedrichshafen liegen rund 3300 Kilometer Straße. Mit dem Auto dauert die Fahrt 33 Stunden, mit dem Lkw mehrere Tage. „An der Grenze stauen sich die Lastwagen“, weiß Bekar, „alles muss gut geplant werden.“

Ozan und Bekar haben sich darauf eingestellt, noch viele weitere Tage zu sammeln. „Wir sind immer zwischen 13 und 17 Uhr an der Moschee und freuen uns über Spenden“, sagt Ozan.

