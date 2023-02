Im Strandbad haben in der zweiten Januarwoche die Bauarbeiten am Badesteg begonnen. Diese umfassen laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung eine Betonsanierung und die Erneuerung des Geländers. Das Strandbad bleibt während der Maßnahme weiterhin öffentlich zugänglich. Nur der Steg selbst und Teilbereiche der Uferfläche sind für die Bauarbeiten und die Lagerung benötigten Materials abgesperrt. „Je nach Fortschritt der Bauarbeiten kann es vorkommen, dass das Strandbad für kurze Zeit gesperrt werden muss“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Dass der Badesteg dringend eine Rundumerneuerung benötigt, war im September von Stadtbauamtsleiter Wolfgang Kübler basierend auf einem Gutachten im Bauausschuss bekanntgegeben worden; dieses sprach von ‚erheblichen Bauschäden‘, die man zwingend beseitigen müsse.

Die Arbeiten am Steg können nur bei Niedrigwasser ausgeführt werden; nur dann ist vom Gerüst aus alles erreichbar. | Bild: Lena Reiner

Wie schnell es geht, hängt vom Wetter ab

Da man den Steg nur bei Niedrigwasser so einrüsten kann, dass die maroden Stellen erneuert werden können, sollen die Baumaßnahmen über die Winterzeit hinweg stattfinden. Rund eine halbe Million Euro wurden dafür bewilligt. Derzeit wird das Gerüst für die dann folgenden Betonarbeiten aufgebaut. Laut der städtischen Pressesprecherin Andrea Kreuzer könne man nicht genau sagen, wie lange der Gerüstbauer noch zu tun haben werde. „Wie die Arbeiten dann fortgesetzt werden können, hängt von der Witterung ab“, sagt sie auf Nachfrage.

Das Strandbad ist auch während der Sanierungsmaßnahme geöffnet; nur ein kleiner Bereich ist für die Baustelle selbst und das Lagern notwendiger Teile abgesperrt. | Bild: Lena Reiner

Aktuell kaum Einschränkungen im Strandbad

Der gesperrte Teilbereich nimmt derzeit lediglich einen kleinen Teil des Bades ein – nur ein kleines Stück Wiese direkt am Steg ist unzugänglich. Auch das gelagerte Material ist derzeit so überschaubar, dass es einem lediglich teilweise den Blick auf die Baustelle versperrt – aber nicht die Seesicht.

Der Steinstrand linkerhand des Badestegs ist weiterhin vollständig begehbar und gut zugänglich, auch der Freitreppe zum See hin fehlt lediglich der letzte Teilabschnitt auf der Seite des Stegs. Einem Spaziergang im winterlichen Strandbad – auch direkt am See entlang – stehen die aktuellen Baumaßnahmen also keinesfalls im Wege.