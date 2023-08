Was braucht es für den perfekten Sommerabend am See? Gutes Wetter, einen Sonnenuntergang und einen Ort zum Verweilen. Was für viele ebenfalls nicht fehlen darf: etwas Kaltes zu trinken. Doch was tun, wenn kein Laden mehr geöffnet hat? Das Weingut Herzog von Württemberg hat dafür eine Lösung gefunden.

Was gibt es zu kaufen?

Äpfel, Milch, Grillfleisch oder Blumen lassen sich in und um Friedrichshafen schon länger an Automaten besorgen. Neu ist nun der Weinautomat am Schloss. Neben einem klassischen Grauburgunder oder Sauvignon Blanc gibt es dort auch Bestseller wie den Stettener Brotwasser, einen trockenen Riesling, zu kaufen.

Aber auch Sekt- oder Proseccoliebhaber kommen auf ihre Kosten: „Für diejenigen, die spontan mal die Korken knallen lassen wollen“, sagt Martina Jehle vom Weingut Herzog zu Württemberg. Der Automat hat nicht nur Wein, sondern auch Alkoholfreies im Angebot. Neben Mineralwasser können Besucher auch ein kleine Flasche fruchtigen Traubensecco kaufen.

Friedrichshafen Einkauf rund um die Uhr: Acht Automaten im Check Das könnte Sie auch interessieren

Wie sind die Preise?

Die Preise der Weine aus dem Automaten bewegen sich zwischen 8,50 Euro und 15 Euro – und entsprechen damit den Preisen in der Vinothek. Weine der Love-Serie starten bei 8,50 Euro, die Spitze bildet der Sauvignon Blanc mit 15 Euro. Prosecco und Sekt gibt es für 8,50 Euro beziehungsweise 14 Euro. Eine 0,33-Liter-Flasche Wasser oder der alkoholfreie Traubensecco kosten 3 Euro. Für ein spontanes Picknick am See gibt es dazu noch Gläser für 1,50 Euro und ein Dose Nüsse für 5,50 Euro obendrauf.

Wie funktioniert der Automat?

„Zuerst muss man das Alter nachweisen“, erklärt Martina Jehle vom Weingut Herzog von Württemberg. Dafür müssen Besucher ihren Personalausweis durch den dafür vorgesehen Schlitz ziehen. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Danach wird der gewünschte Wein ausgewählt und per Giro- oder Kreditkarte bezahlt. Eine Bezahlung mit Bargeld ist nicht möglich.

Wo steht der Automat?

Der Weinautomat steht auf dem Schlossgelände, direkt neben dem Eingangstor. Von 7 Uhr bis 22 Uhr ist er zugänglich – auch sonntags. Ein Verkauf rund um die Uhr ist laut Martina Jehle momentan keine Option, da das Schlosstor aus Sicherheitsgründen um 22 Uhr schließt.