Friedrichshafen vor 1 Stunde

So erleben Bewohner und Mitarbeiter des Königin Paulinenstifts die vierte Welle der Corona-Pandemie

Pflegeheime standen zu Beginn der Corona-Pandemie im Fokus der Öffentlichkeit. Vor allem die Verschärfung der Besuchsregeln und Corona-Ausbrüche in einzelnen Einrichtungen sorgten für Schlagzeilen. Doch was spielt sich aktuell hinter den Türen ab und wie geht es Bewohnern und Mitarbeitern in der vierten Welle? Zu Besuch im Königin Paulinenstift in Friedrichshafen.