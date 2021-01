Bis Februar soll – bis auf Ausnahmen für Abschlussklassen und Förderschüler – kein Präsenzunterricht in Schulen stattfinden. Doch welche Rolle spielen die Häfler Schulen bei der Verbreitung des Coronavirus? Der SÜDKURIER zeigt, welche Schulen bis zur Schließung am 16. Dezember betroffen waren, wie viele Schüler und Lehrkräfte sich infiziert haben und wie das Gesundheitsamt die Situation einschätzt.

Wie viele Schüler und Lehrkräfte haben sich seit der Schulöffnung Mitte September bis zur Schließung am 16. Dezember infiziert? In Friedrichshafen wurden laut Stadtverwaltung 33 infizierte Schüler an 17 verschiedenen städtischen und privaten Schulen