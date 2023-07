Die Ausgangslage

Weiß, männlich, gebildet, über 50: Das wichtigste politische Gremium der Zeppelinstadt, den Gemeinderat, dominieren mittelalte Männer. Lediglich 27,5 Prozent aller Mitglieder sind Frauen. Auffällig ist auch, dass es kaum Menschen mit Migrationshintergrund ins Kommunalparlament schaffen. Dort, wo die wichtigsten lokalpolitischen Entscheidungen für Friedrichshafen getroffen werden, ist man also von Diversität in jeglicher Hinsicht noch weit entfernt.

Frauenanteil in Stadt- und Gemeinderäten Friedrichshafen ist mit einem Frauenteil von 27,5 Prozent im Gemeinderat kein Sonderfall, denn in anderen kommunalen Vertretungen zeigt sich dasselbe Bild. Laut Gleichstellungsatlas der Bundesregierung bildet Baden-Württemberg mit einem durchschnittlichen Frauenanteil von 24,9 Prozent in Stadt- und Gemeinderäten das Schlusslicht der Republik. So werden Frauen im Bodenseekreis gefördert Mit der Kampagne „Frau dich!“ wollen die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Ravensburg, Friedrichshafen und die Frauen- und Familienbeauftragte des Bodenseekreises Frauen in die Kommunalpolitik bringen. Auftakt der Kampagne ist jetzt im Juli.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Bei den Frauen liegen sie auf der Hand: Wer gewählt werden will, muss sichtbar sein, sich ehrenamtlich engagieren, in Vereinen mitarbeiten – das alles kostet Zeit. Und genau diese Zeit haben insbesondere berufstätige Mütter nicht, wenn es keine helfenden Hände im Hintergrund gibt.

Die Wahllisten

Im Mai 2024 steht die nächste Kommunalwahl in Friedrichshafen an. Gewählt werden kann aber nur, wer sich auch aufstellen lässt. Während die SPD und die Grünen in ihren Parteisatzungen verankert haben, dass eine Wahlliste – wenn irgendwie möglich – paritätisch aufgestellt werden soll, gibt es diese Regelung bei anderen Parteien nicht. In einer SÜDKURIER-Abfrage vom Februar gaben aber alle im Gemeinderat vertretenden Fraktionen an, sich bei der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten auch gezielt an Frauen wenden zu wollen.

Die Frauen

Bei der SPD wagen sich schon die ersten Frauen, die für den Gemeinderat kandidieren wollen, aus der Deckung. Daniela Gubalke (44 Jahre) und Laura Straub (39 Jahre) sind keine Unbekannten in Friedrichshafen.

Laura Straub wurde SPD-Mitglied, als ihr Sohn geboren wurde. | Bild: Wienrich, Sabine

Marketingreferentin Laura Straub, alleinerziehende Mutter eines Sohnes, ist im Vorstand der SPD und macht dort die Medienarbeit. Aufgewachsen ist sie in einem tiefroten Haushalt – mit Elke Zeller (SPD-Gemeinderätin von 1988 bis 1994) und Norbert Zeller (SPD-Landtagsabgeordneter 1988 bis 2011) als Eltern. „Die SPD-Politik war unser Alltag“, sagt sie. Und trotzdem: Eingetreten sei sie erst vor zehn Jahren als junge Mutter. Themen wie Kinderbetreuung, Ganztagsschule, Wiedereinstieg hätten sie zur Politik gebracht. „Mittlerweile bin ich so gefestigt, dass ich mich einbringen kann“, sagt die Alleinerziehende, „denn ich weiß, dass insbesondere viele andere Alleinerziehende das nicht können, weil ihnen die Unterstützung fehlt.“ Was Laura Straub wichtig ist: „Ich stehe hier als Laura und für meine eigenen Themen und bin nicht der Schatten meines Vaters!“

Daniela Gubalke ist Förderschullehrerin und seit 2013 SPD-Mitglied. 2019 stand sie schon einmal auf der Liste, 2024 will sie nochmals antreten. | Bild: SPD Friedrichshafen

Daniela Gubalke, Förderschullehrerin, Mitglied der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) und seit 2013 Genossin, bildet gemeinsam mit Matthias Eckmann eine junge Doppelspitze im SPD-Ortsverein. „2017 habe ich eine Aktion mitbekommen, bei der Häfler Politikerinnen auf der Rathaustreppe Pumps ausgestellt haben, um auf 100 Jahre Frauenwahlrecht aufmerksam zu machen“, erinnert sich Gubalke. Das sei für sie der entscheidende Anstoß gewesen, sich selbst in ihrer Wahlheimat politisch zu engagieren. 2019 kandidierte sie bereits für den Gemeinderat, doch rein kam sie nicht. „Es wurden eben die Genossen gewählt, die bekannt sind“, sagt sie. Kein Grund, sich demotivieren zu lassen.

Die Wählerinnen und Wähler

Am Ende entscheiden die Wählerinnen und Wähler, wo sie das Kreuzchen machen. Männer wählen Männer, Frauen wählen Frauen? Für ein geschlechtsspezifisches Wahlverhalten, das sogenannte gender-based voting, spricht laut Wahlforschern nicht viel. Vielmehr kommt es offensichtlich auf den Bekanntheitsgrad an. Und da sind ältere, männliche Kommunalpolitiker oft im Vorteil, da sie einfach mehr Zeit zum Netzwerken haben, wenn sie nicht mehr mitten in der Rush Hour des Lebens stecken.

Für Gubalke und Straub heißt das: Sie müssen ebenfalls Präsenz zeigen, Themen setzen, andere Frauen ermutigen. „Kinderbetreuung, Bildungsthemen, Gleichberechtigung, aber auch Pflege – es gibt so viele Bereiche, die nach wie vor hauptsächlich Frauen betreffen, die aber viel zu wenig in der Politik stattfinden“, erklärt Gubalke. Straub ergänzt: „Und das kann sich doch nur ändern, wenn mehr Frauen im Gemeinderat sind, die sich dann auch für all diese Themen stark machen!“