Vier Wochen lang war es in der Häfler Innenstadt so gut wie ausgestorben. Die Türen der Läden blieben wegen der Corona-Pandemie geschlossen und nur wenige Menschen schlenderten durch die Straßen. Seit Montag ist die Stimmung in Friedrichshafen eine andere: Mehr als 100 Einzelhändler haben diese Woche wieder ihre Türen geöffnet – wenn auch mit Einschränkungen.

Seit Montag haben zahlreiche Geschäfte in der Häfler Innenstadt wieder ihre Türen geöffnet. | Bild: Mona Lippisch

Thomas Goldschmidt vom Häfler Stadtmarketing sagt: „Die Hygienevorschriften, die einzuhalten sind, hat das Land Baden-Württemberg klar geregelt.“ Zudem habe die Stadt eine Checkliste herausgegeben, die bei der Umsetzung helfen soll. „Die ersten Tage zeigen: Die Geschäfte bekommen das gestemmt und haben mit viel Engagement übers Wochenende – trotz der kurzen Vorbereitungszeit – die Vorschriften umgesetzt“, bilanziert Goldschmidt.

Eröffnung der Läden sorgt für Freude

Trotz Vorschriften sorgt die Lockerung der Corona-Verordnung bei den Händlern für Freude, wie eine Umfrage in der Innenstadt zeigt. So sagt etwa Martina Kraus, Filialleiterin der Buchhandlung Ravensbuch, dass die Stimmung „sehr positiv“ ist. „Es ist befriedigend, endlich wieder verkaufen und beraten zu können“, findet Kraus.

Als die Buchhandlung in den vergangenen Wochen geschlossen bleiben musste, ging das Geschäft online weiter, wie Kraus im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählt. In Zusammenarbeit mit dem Fahrradkurier vom Laden Tante Emma's Bruder habe die Buchhandlung zahlreiche Bücher ausgeliefert. „Unsere Kunden haben uns in dieser Zeit wirklich unterstützt und viel über das Internet bestellt“, freut sich Kraus.

Martina Kraus, Filialleiterin der Buchhandlung Ravensbuch, freut sich, dass sie wieder im Laden verkaufen und beraten kann. Die Maske störe sie nicht, sagt Kraus. | Bild: Mona Lippisch

Seitdem die Buchhandlung in der Karlstraße wieder geöffnet ist, müssen sich die Filialleiterin und ihre Mitarbeiter an einige Vorschriften halten. Dazu gehören etwa Abstandsmarkierungen und das Desinfizieren der Griffe und Geländer.

„Wir schenken keinen Kaffee mehr aus“

„Wir haben überall Schilder aufgestellt, die auf die Abstandsregelung hinweisen. Sitzgelegenheiten haben wir auf einzelne Stühle und Sessel beschränkt und wir schenken keinen Kaffee und kein Wasser mehr aus“, zählt Martina Kraus auf.

Team ist auf Maskenpflicht vorbereitet

Auf die kommende Woche, wenn in den Geschäften Maskenpflicht gilt, sei das Team in der Buchhandlung vorbereitet. „Wir haben zur Not Masken, die wir an Kunden verkaufen können, wenn sie ihre zuhause vergessen haben. Ansonsten liegt es an uns, die Leute im Laden zu kontrollieren und sie darauf hinzuweisen, dass sie ohne Maske nicht hereinkommen dürfen.“

Gegenüber der Buchhandlung Ravensbuch liegt der Laden Acca44. Dort verkaufen Marco Artioli und seine Lebenspartnerin italienische Schuhe. Auch Artioli freut sich darüber, sein Geschäft wieder offen zu sehen. „Der Seele tut es gut, wieder jeden Tag beim Arbeiten zu sein und nicht die ganze Zeit zuhause“, sagt der Italiener. „Wir versuchen unser Bestes zu geben und für die Kunden da zu sein – trotz der ganzen Verordnungen.“

„Ruhige“ Stimmung in der Innenstadt

Weil sein Geschäft recht klein ist, dürfen immer nur zwei Kunden gleichzeitig im Laden sein. Für die Wartenden hat Marco Artioli Stühle vor der Tür aufgestellt. Doch viel sei in den vergangenen Tagen nicht los gewesen. Die momentane Stimmung beschreibt der Händler als „sehr ruhig“.

Marco Artioli in seinem Geschäft Acca44: Er freut sich über die Wiedereröffnung. | Bild: Mona Lippisch

Touristen würden in den Straßen fehlen und auch Einheimische seien weniger unterwegs als sonst. „Bei so schönem Wetter ist normalerweise viel los, aber das ist jetzt anders“, sagt Artioli.

„Es fehlen Cafés, Sitzbänke und Treffpunkte“

Diesen Eindruck bestätigt Marita Witan, Geschäftsführerin von Leder Meid. „Die Stimmung ist verhalten. Es fehlen Cafés, Sitzbänke und Treffpunkte für die Menschen in der Stadt“, sagt Witan. Die Menschen, die in ihren Laden kommen, seien meistens Stammkunden – und die würden sich freuen, wieder einkaufen gehen zu können.

Bild: Mona Lippisch

„Es verhalten sich alle vorbildlich und achten von sich aus auf die Vorkehrungen“, freut sich die Geschäftsführerin, „Das wird ab Montag bestimmt nicht anders, wenn die Maskenpflicht gilt.“