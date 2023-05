Meckenbeuren vor 4 Stunden

Sicherungskasten schlägt Funken: B30 muss eine Stunde gesperrt werden

Weil in Meckenbeuren ein Sicherungskasten in einem Keller durchbrannte, musste am Montagmorgen die B30 für eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte einschreiten, bevor ein Brand ausbrach.