Friedrichshafen vor 3 Stunden

Seniorin um viel Geld betrogen! Kriminalpolizei ermittelt Tatverdächtigen

Eine 89-jährige Frau gerät in Friedrichshafen an Betrüger und vertraut einem Mann EC-Karte und Wertgegenstände an. Zwei Tage später klicken die Handschellen – wenn auch im Zusammenhang mit einem anderen Fall.