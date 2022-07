Es ist über 25 Jahre her, dass Lotte Kein nach einem arbeitsreichen Leben in der ZF-Cafeteria den Dienst quittiert hat. „Erst einmal habe ich den Ruhestand genossen. Dann wurde mir langweilig“, erzählt die 90-Jährige, die trotz schlohweißer Haare wie eine rüstige 70-Jährige wirkt.

Als sie eines Tages zufällig an der Teestube vorbei spaziert, geht sie hinein und fragt, was sie da machen und ob sie vielleicht Hilfe gebrauchen können. Das war vor 14 Jahren. Von da an hat Lotte Kein jeden Sonntagnachmittag die Gäste der Teestube an der Keplerstraße bewirtet. „Und ich habe nicht einen Tag gefehlt“, sagt die alte Dame lachend mit unverkennbarem Stolz in der Stimme.

Bild: Lena Reiner

Nun hat sie das zweite Mal den Dienst quittieren müssen. Nach einem Treppensturz mit Schädelbruch kam sie nach der Reha zwar recht schnell wieder auf die Beine, aber der rechte Fuß schmerzt und lahmt immer noch. Man kann schlecht Tassen tragen, wenn man Probleme mit dem Gleichgewicht hat, sagt Lotte Kein, wie um Verständnis bittend. Darum nun der „Ehrenamts-Ruhestand“.

Lotte Kein im Gespräch zuhause am Küchentisch mit Jürgen Kegelmann, der die Teestube ehrenamtlich leitet. | Bild: Cuko, Katy

Für Jürgen Kegelmann, Leiter der Teestube, ist der Abschied von Lotte Kein ein herber Verlust. „Sie hat eine extrem positive Ausstrahlung“, sagt er, mit ihr am Küchentisch sitzend. „Und der Karl vermisst dich.“ Mit Karl hat Lotte Kein zuletzt die Sonntags-Dienste gemacht. Immer zwei Ehrenamtler pro Schicht sind für die Gäste da, die in der Teestube einen Ort finden, an dem sie willkommen sind, egal welche Probleme da draußen auf sie warten, und an dem sie gehört werden. „Ein warmes Zuhause auf Zeit, Tisch und Stühle und noch was dazu. Hier darf jeder und jede einfach Mensch sein“, schrieben der frühere Codekan Gottfried Claas und Pfarrer Bernd Herbinger in ihr Grußwort zum zehnjährigen Bestehen der Teestube 2015.

Lotte Kein (rechts) mit weiteren Mitarbeitern der „Teestube“ beim Projekt „Gewaltfrei durchboxen“ noch vor der Corona-Pandemie. | Bild: Florian Nägele

Täglich 20 bis 40 Gäste kehrten hier ein, betreut von etwa genauso vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern pro Monat. Aber auch dieser Ort musste in der Corona-Pandemie schließen. Jetzt sind die Türen wieder auf, aber viele Mitstreiter sind verloren gegangen, „wie in jedem Verein“, sagt Jürgen Kegelmann. Der Mitarbeiter-Situation geschuldet sei in der Regel nur noch nachmittags offen. Er hofft, das sich wieder Leute finden, die ein- bis zwei Mal im Monat Zeit haben, um für Andere da zu sein.

Ein Leben im Hafen

„Ich hab‘s immer gern gemacht“, sagt Lotte Kern, die sich wünscht, dass die Teestube die Lücken wieder schließen kann. Viel mitbringen müsse man gar nicht. „Ein bisschen tolerant und hilfsbereit sein“, sagt sie. „Und man muss jeden Menschen anerkennen, das ist ganz wichtig.“ Dann holt sie ein Album aus dem Schrank, beginnt von ihrem Leben zu erzählen. Dass sie seit 1969 alleinstehend ist, ihre zwei Töchter allein großgezogen hat. „Kein Geld, keine Arbeit und zwei kleine Kinder“, sagt sie. Wer so etwas durchgestanden hat, kann sich in Probleme Anderer eben gut hineinfühlen.

Einzug von Lotte Keins Familie in das Haus 1946: Eltern und neun Kinder wurden hier nach dem Krieg in der 3-Zimmer-Wohnung unten rechts heimisch. | Bild: Cuko, Katy

Das erste Haus in der Brahmsstraße stand schon 1946. | Bild: Cuko, Katy

Eine Konstante gibt es im Leben von Lotte Kein: ihre Wohnung in der Brahmsstraße. Hier lebt sie seit 76 Jahren, ununterbrochen. Nur der Vermieter hat drei Mal gewechselt. Am Anfang war es die „Neue Heimat“, heute der Wohnungskonzern Vonovia. Als ihre Eltern mit ihr, der damals 14-Jährigen und ihren sechs Geschwistern 1946 hier eingewiesen wurden, waren keine Scheiben in den Fenstern und auch keine Türen in den Angeln.

1946 unterschrieben die Eltern von Lotte Kein den Mietvertrag für die 3-Zimmer-Wohnung mit der „Neuen Heimat“. | Bild: Cuko, Katy

37 Mark kostete die Miete. Neun Menschen in drei Zimmern plus Küche und Bad? „Wir waren froh, dass wir ein Dach über dem Kopf hatten. Unser Haus in Manzell gab es nach der Bombennacht nicht mehr“, erinnert sich Lotte Kein.

Letztlich hat sie ihr ganzes Leben hier verbracht. Fotos in einem anderen Album zeigen sie am Kuchenbuffet mit lachenden Nachbarinnen beim „Mühlösch-Straßenfest“ Mitte der 1980er-Jahre.

Lotte Kein mit Nachbarinnen am Kuchenbüffet beim Straßenfest Mitte der 1980er-Jahre. | Bild: Cuko, Katy

„Ich kenne das Viertel wie meine Westentasche. Aber die Leute leider nicht mehr“, sagt Lotte Kein. Wohl fühle sie sich trotzdem. Besonders dann, wenn sie morgens die Tür zum Balkon öffnet und im Sommer auf die grüne Oase im Hinterhof blickt. „Das ist einfach schön“, sagt die 90-Jährige.