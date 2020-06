Friedrichshafen vor 3 Stunden

Selbstversuch bei der Kirschenernte: So gelangen die kleinen roten Früchte von der Plantage in den Supermarkt

Die Kirschenernte ist auf dem Obsthof Knoblauch in Friedrichshafen bereits in vollem Gange – denn die hohen Temperaturen in den vergangenen Wochen haben die knackigen kleinen Früchte bereits dunkelrot werden lassen. Zeit für einen Selbstversuch: Wie läuft die Ernte der beliebten Sommerfrüchte ab? Mit vielen Bildern und Videos.