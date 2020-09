Ob es nur um einen schnellen Espresso oder eine ausgedehnte Mahlzeit geht: Wer im Moment ein Café oder Restaurant besucht, hat in der Regel Papierkram zu erledigen. Sinn der Kontaktformulare ist es, dass im Falle einer Corona-Infektion schnell Kontaktpersonen ermittelt werden können. Dazu müssen Cafés und Restaurants die Gästedaten, die laut Corona-Verordnung für vier Wochen gespeichert werden und dann gelöscht werden müssen, gegebenenfalls an die jeweils zuständige Behörde – bei uns also das Gesundheitsamt des Bodenseekreises – übermittelt werden.

Wer in Friedrichshafen in den vergangenen Wochen auf den schnellen Espresso oder die ausgedehnte Mahlzeit aus war, dürfte in den allermeisten Fällen Papierkram erledigt haben. Die Erfahrung aus verschiedenen Cafés und Restaurants in der Innenstadt: Mal werden nur die Daten einer Person am Tisch abgefragt, mal die aller Anwesenden, aber: Kontaktformulare scheinen mindestens weit verbreitet zu sein. Eine andere Erfahrung hat ein Mann aus dem Harz bei einem Aufenthalt im Mai in Friedrichshafen gemacht.

Besucher ärgert sich über nachlässige Handhabung „in verschiedenen Restaurants“

„Ich war an verschiedenen Tagen in verschiedenen Restaurants und musste feststellen, dass die vorgeschriebenen Meldebögen erst gar nicht zum Ausfüllen ausgegeben wurden“, schrieb er dem SÜDKURIER und beschrieb auf Nachfrage zwei Restaurants in der Innenstadt. Auch nach Meldung beim Ordnungsamt sei keine Verbesserung festzustellen gewesen.

Eine Nachfrage bei der städtischen Pressestelle ergibt zumindest im Verhältnis ein anderes Bild. „Der überwiegende Teil der Gastronomen hält sich sehr genau an die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregelungen“, teilt Sprecherin Andrea Kreuzer mit. Es gebe aber auch hier Ausnahmen. „Wenn wir über einen solchen Sachverhalt informiert werden, nehmen wir Kontakt mit dem Gastronomen auf. Er hat dann die Gelegenheit, dies zu ändern.“

Gastronomen müssen mit Bußgeldern oder gar dem Entzug der Betriebserlaubnis rechnen

Sollte es wiederholt beim gleichen Gastronomen zu weiteren Verstößen kommen, müsse dieser mit Bußgeldern bis hin zum Entzug der Betriebserlaubnis rechnen. Es gebe nur wenige Gastronomen, die gegen die coronabedingten Vorschriften verstoßen. „Wenn wir mit diesen Gastronomen in Kontakt treten und sie darauf ansprechen, sind die meisten einsichtig und halten sich dann an die Vorgaben“, so Kreuzer.

Zu Problemen haben fehlende Kontaktlisten bislang nicht geführt

In den offenbar wenigen Fällen, in denen die Sache mit der Datenerhebung nicht beherzig wurde, blieb das – was Corona und damit den Grund der Regelung anbelangt – folgenlos. „Bisher musste das Gesundheitsamt noch nicht auf diese Daten und Listen zurückgreifen“, teilte Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes, vor wenigen Tagen auf SÜDKURIER-Anfrage mit.

Auch im benachbarten Kreis Ravensburg gab es bislang keine Probleme mit fehlenden oder auch falschen Kontaktdaten. Die Auskunft von Selina Nussbaumer, Sprecherin des Landratsamtes in Ravensburg: „Wir mussten bisher nur sehr vereinzelt auf die Kontaktdaten von Restaurantbesuchern zurückgreifen. Hier war eine vollständige Auswertung der Kontaktlisten möglich.“