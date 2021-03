Mit einer sechswöchigen Verspätung, unspektakulär ohne die traditionelle Eröffnungsfeier, ging die vergangene Saison im Tennisclub Immenstaad los. Doch der sehnsüchtig erwartete Spielbetrieb war nicht, wie es einmal war: nur Einzel-, keine Doppelspiele und schon gar kein Turnierbetrieb. Und das trotz eines ausgefeilten Hygienekonzepts. Wer auf den Platz ging, musste sich in Meldelisten eintragen, zusätzlich zum elektronischen Buchungssystem. Ein eigens dafür eingesetzter Hygienebeauftragter wachte über das Desinfizieren der sanitären Einrichtungen und Bereitstellen von Desinfektionsmitteln in den relevanten Bereichen.

Da ging noch was: Ein vor Corona entstandenes Bild zeigt stolze Turnierteilnehmer des Tennisclubs Immenstaad. | Bild: Tennisclub Immenstaad

Auch die neue Saison lässt im Amateurbereich nichts überschäumen. Seit dem 8. März ist der Spielbetrieb, wenn auch stark eingeschränkt, wieder möglich. Doch nur im Freien und solange die Sieben-Tage-Inzidenz nicht über 100 steigt. Rüdiger Dube, dem Vorsitzenden des Clubs, bleibt daher nach eigenem Bekunden nichts anderes übrig, als an seine Mitglieder zu appellieren, motiviert zu bleiben und gemeinsam dazu beizutragen, dass sich die Situation schnellstmöglich bessert.

Rüdiger Dube, Vorsitzender des Tennisclubs Immenstaad | Bild: Tennisclub Immenstaad

Der Württembergische Yacht-Club ging in die Offensive

Nur Abwarten war die Sache von Oswald Freivogel, Präsident des Württembergischen Yacht-Clubs, von Anfang an nicht. Auch das Jollen- und Winterlagergelände in Seemoos war im vergangenen Jahr als Sportstätte eingestuft worden und somit zunächst gesperrt. Um den Mitgliedern trotzdem Zugang zu Ihren Yachten zu ermöglichen, entwickelte Freivogel im Verein ein Konzept, das die Anzahl der Mitglieder, die sich dort aufhalten durften, einschränkte und die Aufenthaltszeit begrenzte. Mithilfe eines Belegungsplans sollten so täglich vier Mal fünf Personen an ihren Yachten arbeiten können. Dieses Konzept stellte Freivogel im Frühjahr Stadt und Landratsamt vor und bekam die Genehmigung – die strikte Einhaltung vorausgesetzt.

Oswald Freivogel, Präsident des Württembergischen Yacht-Clubs | Bild: Anette Bengelsdorf

Gleichzeitig – und noch bevor es angeordnet wurde – führte er analog zu den Regeln in der Gastronomie die Registrierung für Besucher des Yacht-Club-Geländes ein. An einer Check-In-Hütte liegen bis heute dafür Zettel und Kugelschreiber aus. Auch Hygiene wurde von Anfang an großgeschrieben. In beiden Clubhäusern sind Kontaktflächen und Türklingen mit antimikrobieller Folie beklebt, Duschen, WCs und Umkleideräume werden täglich desinfiziert.

Nicht bei allen aktiven Seglern sorgte eine aus eigenem Antrieb verordnete Maßnahme für große Begeisterung. Nachdem der Yachthafen freigegeben war, galt die gesamte Saison über eine Maskenpflicht auf den Stegen.

Feste wie das Hafenjubiläum des Württembergischen Yacht-Clubs im Jahr 2017 sind vorerst nicht möglich. | Bild: Anette Bengelsdorf

FFP2-Masken für Mitglieder und Schnelltests für Mitarbeiter

Mit weiteren eigens dafür entwickelten Einschränkungen durften bis auf eine einzige Regatta im Sommer alle geplanten Veranstaltungen umgesetzt werden. Das „Seebärlelager“, das Segelspaß-Lager für die Jüngsten, fand ohne gemeinsames Essen statt, Familien- und Clubausfahrt wurden zusammengelegt und der Abend musste statt in geselliger Runde auf dem eigenen Boot verbracht werden. „Wir wollten den Betrieb am Laufen halten und haben deshalb zur Sicherheit auch Maßnahmen getroffen, die nicht vorgeschrieben waren“, sagt der WYC-Präsident. Im Dezember ließ er FFP2-Masken an alle Mitglieder versenden und ist entschlossen, auch den Verlauf dieser Saison aktiv mitzugestalten.

Seit Anfang des Monats werden alle Mitarbeiter des Clubs zweimal wöchentlich kostenlos getestet und die Belegung der Winterlagerhalle steht unter strenger Beobachtung. Im Yachthafen darf sich beim Einwassern wie schon im vergangenen Jahr nur eine Person zusätzlich zum Club-Mitarbeiter am Kran aufhalten. „Im April wollen wir dann versuchen, mit einem Hygienekonzept und Tests durch unsere Mediziner das Training der Bundesliga-Mannschaften auf den J70-Booten möglich zu machen“, kündigt Freivogel an. Denn vier Personen aus vier Haushalten entsprechen nicht der derzeit gültigen Corona-Verordnung. Ansonsten werde das übliche Regattaprogramm geplant. Alles andere lasse er auf sich zukommen.

Den Fußballern brechen die Einnahmen weg

So gelassen kann der VfB Friedrichshafen, Abteilung Fußball, die derzeitige Situation nicht sehen. Keine Zuschauer, keine Einnahmen durch Ticketverkauf und Verzehr und weniger Unterstützung durch Sponsoren: Die Bilanz des Häfler Fußballvereins hat seit einem Jahr wenig auf der Habenseite zu verbuchen.

Dafür fallen zusätzliche Kosten für die Hygienemaßnahmen an.

Sollten alle Kinder und Jugendlichen zukünftig täglich getestet werden, beliefen sich die Kosten dafür schnell auf 4500 Euro in der Woche. Das wäre finanziell nicht darstellbar, sagt Alexander Heumann, sportlicher Leiter Aktive und Corona-Beauftragter des Vereins. Soforthilfe gibt es dafür aber nicht.

Über Finanzspritzen und den WLSB Soforthilfe Sport für Vereine in Württemberg



In den vergangenen acht Monaten stellten zehn Vereine aus dem Sportkreis Bodensee Anträge auf Soforthilfe Sport. Dafür stellte der der Württembergische Landessportbund (WLSB) Finanzspritzen von insgesamt 57 900 Euro bereit, im Schnitt also etwa 5800 Euro je Verein. Noch bis zum 30. Juni 2021 können Anträge auf Soforthilfe beim WLSB gestellt werden. Die Landesregierung hat dabei zugesichert, bei Bedarf die derzeit für ganz Baden-Württemberg zur Verfügung stehenden 5 Millionen Euro nochmals aufzustocken.



Bis Ende Februar wurden vom WLSB für fast 750 Anträge aus ganz Württemberg Liquiditätshilfen von insgesamt 11,05 Millionen Euro ausgezahlt. Vor allem Vereine haben bislang aus diesem vom Land im Juni 2020 eingerichteten Programm für den organisierten Sport Geld erhalten.



Informationen: www.wlsb.de/corona/soforthilfe-sport Was ist der Württembergische Landessportbund? Der Württembergische Landessportbund (WLSB) ist die Dachorganisation des Sports in Württemberg. Er vertritt den Sport für über zwei Millionen Vereinsmitglieder in rund 5700 Vereinen, 61 Mitgliedsverbänden und 24 Sportkreisen. Der WLSB fördert den Breiten- wie Spitzensport in vielfältiger Hinsicht und stärkt die Selbstverwaltung des Sports. Zu den wichtigsten Aufgaben des WLSB gehören die Verwaltung und Verteilung der Landeszuschüsse für den Sport, die Ausarbeitung sportpolitischer Konzepte sowie umfassende Beratung und Betreuung der Vereine und Fachverbände. Präsident des WLSB ist seit Februar 2017 Andreas Felchle.

Administrative Aufgaben statt Spielbetrieb

Auch die Vorgaben, unter denen ein Training wieder aufgenommen werden kann, waren im Detail zunächst noch nicht bekannt. Erlaubt sind seit dem 8. März 20 Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre. „Wenn die Politik etwas entscheidet, ist erst einmal unklar, was das für uns bedeutet. Der Fußballverband bricht es dann für uns herunter. Im Anschluss folgen intensive Abstimmungen mit Ordnungsamt, Gesundheitsamt, Trainern und Spielern “, sagt Kristijan Jakic, zuständig für Digitales und Marketing.

Kristijan Jakic, VfB Friedrichshafen, Abteilung Fußball, zuständig für Digitales und Marketing | Bild: VfB Friedrichshafen

Das bedeutet ständiges Informieren, Planen und Absichern. „Wir üben das Ehrenamt aus der Liebe zum Sport aus. Ein Trainings- und Spielbetrieb findet jedoch nicht statt. Wir beschäftigen uns nur noch mit administrativen Corona-Aufgaben. Auch ist der Kommunikationsaufwand enorm gestiegen, da Spieler und Eltern wissen wollen, wann es endlich weitergeht“, sagt er.

Hygienekonzept wie im Profisport

Dabei stellt die Umsetzung des Hygienekonzepts schon genügend Herausforderung dar. Im Sommer, als noch gespielt werden durfte, wurden Besucherlisten erstellt, jeder zweite Sitzplatz auf der Tribüne blieb frei, alle sollten Maske tragen. Organisation und Kontrolle erforderten einen außerordentlichen Mehraufwand. „Wir haben ein Hygienekonzept wie im Profisport erstellt“, versichert Alexander Heumann.

Alexander Heumann, sportlicher Leiter Aktive und Corona-Beauftragter des VfB Friedrichshafen, Abteilung Fußball | Bild: VfB Friedrichshafen/Guenter Kram

Wo früher eine Umkleidekabine mit Duschen ausreichte, mussten im Sommer die Sportler auf drei Kabinen verteilt werden, damit in den erlaubten 15 Minuten, die sich die Spieler dort aufhalten durften, alle die Chance hatten zu duschen. Und obwohl eingespielt, musste alles kontrolliert werden. Der Druck, der dabei auf dem Ehrenamt lastet, sei hoch, sagt Heumann.

Fußball hat auch eine soziale Funktion

Doch das größte Problem sei ein soziales, berichtet Jakic. 60 Prozent der Kinder, die zum Training kommen, hätten einen Migrationshintergrund, viele stammten auch aus sozial schwachen Familien. Beim Fußball treffen sie sich mit ihren Freunden, lernen Deutsch, feiern in einer vielfältigen Gemeinschaft sportliche Erfolge, hierher können sie auch – insbesondere in der Pubertätsphase – der empfundenen Enge ihres Elternhauses entfliehen. Doch Training fand zuletzt von Juli bis Ende Oktober statt. Seither sind alle zu Hause, der Verein kann Eltern, Kindern und Jugendlichen keine verlässliche Perspektive bieten und Online-Training kann es langsam nicht mehr sein. Da gebe es jetzt eine Tendenz, die Kinder abzumelden, beobachtet er.

Für viele Kinder ist ein Traum geplatzt

Eine andere Sportart kommt für die meisten nicht in Betracht. Fußball ist für sie alles. Umso wichtiger wäre es, dass es so schnell wie möglich weitergeht und Tests kostenlos zur Verfügung gestellt werden. „Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration“, betont Jakic. Fritz Keller, Präsident des Deutschen Fußball-Bunds, wandte sich deshalb Anfang des Monats mit einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin und plädierte für eine schrittweise Öffnung des Amateursports.

Trainer wie Mitglieder wünschen sich auch ein rasches Ende der emotionalen Achterbahnfahrt. Mitten in einer Phase der Euphorie hat die Pandemie die Fußballer getroffen. Nach einer intensiven Vorbereitungszeit war es dem VfB Friedrichshafen endlich gelungen, eine strategische Partnerschaft mit dem VfB Stuttgart aufzubauen, um gemeinsam Talente zu fördern. „Jetzt hätte das Fördertraining begonnen“, sagt Jakic. Für viele Kinder sei ein Traum geplatzt und niemand wisse, wie es weitergeht.