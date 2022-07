In Friedrichshafen und unmittelbarer Umgebung

Zum Seehasenfest vom 14. bis 18. Juli bietet der Häfler Stadtverkehr einen Sonderfahrplan: Am Donnerstag, Freitag, Sonntag und Montag fahren die Tageslinien einer Pressemitteilung zufolge bis Mitternacht. Am Samstag, dem Tag des Feuerwerks, fahren die Busse bis 2 Uhr nachts und der Fahrplan wird nochmals verdichtet. So gibt es an diesem Tag von 15 bis 1 Uhr zwischen Ailingen, Solarstadt, Bodensee Center und Hafen-/Stadtbahnhof einen Zehn-Minuten-Takt, heißt es weiter.

Am Sonntag, dem Tag des Festzugs, sind die Busse zudem ab 10 Uhr im Ein- statt im Zwei-Stunden-Takt unterwegs. Wegen des Festzugs können in der Zeit von 9 bis voraussichtlich 13 Uhr die Haltestellen Stadtmitte, Stadtbahnhof, St. Elisabeth, Hochstraße, Eugenstraße, Franziskusplatz, Riedleparkstraße und Charlottenstraße nicht bedient werden.

Friedrichshafen Was es auf dem Weg zum oder ums Seehasenfest herum zu beachten gibt Das könnte Sie auch interessieren

Ein Flyer mit allen Abfahrtszeiten ist unter www.sv-fn.de/seehasenfest zu finden. Wegen des erweiterten Fahrplans der Tageslinien sind die Abendlinien sowie das Ruftaxi im Abendverkehr (RiA) während des Seehasenfests nicht im Einsatz, teilt der Stadtverkehr weiter mit. Am Seehasenmontag verkehren außerdem die in den Fahrplänen mit „Zusatzfahrt an Schultagen“ aufgelisteten Fahrten nicht.

Sonderzüge nach Radolfzell, Kressbronn und Salem

Die Deutsche Bahn und die Südwestdeutsche Landesverkehrsgesellschaft bieten laut Mitteilung des Bodo-Verkehrsverbunds in der Feuerwerksnacht folgende Sonderzüge an:

Richtung Salem: Um 23.52 Uhr fährt ein aus Doppelstockwagen bestehender Zug vom Stadtbahnhof über Landratsamt, Manzell, Fischbach, Kluftern, Markdorf und Bermatingen-Ahausen nach Salem (Ankunft 0.15 Uhr). Direkt im Anschluss kehrt er ohne Zwischenhalt zurück zum Stadtbahnhof (Ankunft 0.35 Uhr).

Um 23.52 Uhr fährt ein aus Doppelstockwagen bestehender Zug vom Stadtbahnhof über Landratsamt, Manzell, Fischbach, Kluftern, Markdorf und Bermatingen-Ahausen nach Salem (Ankunft 0.15 Uhr). Direkt im Anschluss kehrt er ohne Zwischenhalt zurück zum Stadtbahnhof (Ankunft 0.35 Uhr). Richtung Kressbronn: Um 0.38 Uhr fährt dieser Zug vom Stadtbahnhof über Friedrichshafen Ost, Eriskirch und Langenargen nach Kressbronn (Ankunft 00.53 Uhr) und dann ohne Zwischenhalt wieder zurück zum Stadtbahnhof (Ankunft 1.14 Uhr).

Um 0.38 Uhr fährt dieser Zug vom Stadtbahnhof über Friedrichshafen Ost, Eriskirch und Langenargen nach Kressbronn (Ankunft 00.53 Uhr) und dann ohne Zwischenhalt wieder zurück zum Stadtbahnhof (Ankunft 1.14 Uhr). Richtung Radolfzell: Um 0.58 Uhr fährt ein weiterer Zug, der aus zwei Triebwagen besteht, vom Stadtbahnhof über Landratsamt, Manzell, Fischbach, Kluftern, Markdorf, Bermatingen-Ahausen, Salem, Uhldingen-Mühlhofen, Überlingen-Nußdorf, Überlingen, Überlingen-Therme, Sipplingen und Ludwigshafen nach Radolfzell (Ankunft 1.59 Uhr). Anschließend fährt er zurück über Ludwigshafen, Überlingen-Therme, Überlingen und Salem zurück zum Stadtbahnhof (Ankunft 2.51 Uhr).

Friedrichshafen Neues Spiel verspricht Spaß mit dem Seehas auf 24 Kartenpaaren Das könnte Sie auch interessieren

Zusatz-Busse nach Tettnang, Kressbronn und Überlingen

Auch auf den Buslinien von Friedrichshafen nach Tettnang (7586), Kressbronn (7587) und Überlingen (7395) gibt es zusätzliche nach Bodo-Angaben zusätzliche Fahrten in den Abend- und Nachtstunden, die Fahrpläne sind unter www.bodo.de zu finden.

Die regulären Nachtbusse der Linien N1 bis N4 bieten in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag weitere späte Fahrmöglichkeiten. Sie fahren zwischen 1 und 3 Uhr jeweils im Stundentakt ab dem Stadtbahnhof über Meersburg nach Überlingen, über Markdorf nach Frickingen, über Tettnang nach Ravensburg sowie über Langenargen nach Kressbronn.

Zusatz-Züge in Richtung Ravensburg und Aulendorf

Auch die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) dehnt ihr Angebot zwischen Aulendorf, Ravensburg und Friedrichshafen am Abend und in der Nacht aus. So verkehren die Züge laut Mitteilung am Sonntag und Montag im Stundentakt bis nach Mitternacht – die letzte Bahn fährt um 0.30 Uhr ab Friedrichshafen Stadtbahnhof. Am Seehasen-Samstag können Besucher sogar bis 1.20 Uhr nachts vom Hafenbahnhof aus nach Aulendorf fahren. Die Sonderfahrpläne sind unter www.bob-fn.de/seehasenfest zu finden.

Friedrichshafen Endlich wieder Seehasenfest! Was Besucher wissen müssen Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem Katamaran in Richtung Konstanz

Am Samstag, 16. Juli ist auch der Katamaran bis spät in die Nacht unterwegs. Von Konstanz aus geht es am Abend des Feuerwerks laut Mitteilung der Reederei um 21 und um 0.15 Uhr in Richtung Friedrichshafen. Ab Friedrichshafen fahren die Schnellschiffe um 20, 23.15 und 1.15 Uhr zurück nach Konstanz. Am Freitag können Festbesucher den Abend-Kat nutzen, der um 20 und 22 Uhr nach Konstanz übersetzt. An allen übrigen Festtagen fahren die Katamarane regulär nach Fahrplan. Auch am Seehasenfest gilt laut Reederei der Sonderpreis ab 14 Uhr: Hin- und Rückfahrt am selben Tag kosten dabei 16,50 Euro.

Neun-Euro-Ticket oder Tageskarte

In den Bussen und Bahnen gilt unter anderem das Neun-Euro-Ticket. Wer sich ein solches nicht zulegen möchte, der kann sich zum Beispiel für eine Tageskarte entscheiden. Sie kosten – je nach Fahrstrecke – zwischen 4,80 und 18 Euro und sind als Einzeltageskarten oder Gruppentageskarten für bis zu fünf Personen erhältlich. Im Stadtverkehr kosten Tageskarten 2,80 Euro für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren, 4,80 Euro für Erwachsene und 7,60 Euro für Familien mit zwei Erwachsenen und bis zu drei Kindern.