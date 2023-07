Schon bald wird wieder Seehasenfest gefeiert. Ob beim Festumzug, beim Feuerwerk oder im Vergnügungspark – während des fünftägigen Fests werden wieder zahlreiche Besucher in Friedrichshafen erwartet.

Termin Seehasenfest 2023: Wann geht es los?

Das Seehasenfest startet am Donnerstag, 13. Juli und wird bis einschließlich Montag, 17. Juli gefeiert. Angetrommelt wird am Donnerstag um 17 Uhr. Dieses Mal auf dem Adenauerplatz, da die Hafenmole am Gondelhafen saniert werden muss. Der Vergnügungspark öffnet bereits um 16 Uhr. Fassanstich ist um 17.45 Uhr an der Musikmuschel. Ebenfalls neu ist: Verabschiedet wird der Seehas am Montagabend nicht am Gondelhafen, sondern am WYC-Hafen. Besucher können mit Bus, Bahn, dem Rad oder dem Auto zum Seehasenfest anreisen.

Wann findet das Feuerwerk 2023 beim Seehasenfest statt?

Rot, Blau, Gelb und Grün: In allen Farben leuchtet die Häfler Bucht beim großen Feuerwerk. Dieses gehört für viele Einheimische und Gäste zu den Höhepunkten des fünftätigen Fests. Das Feuerwerk ist am Festsamstag, 15. Juli ab 22.30 Uhr zu sehen. Es dauert knapp 30 Minuten und verwandelt den Himmel über dem Bodensee – „schön wie immer“ – in eine farbenprächtige Kulisse, kündigt Cathrin Batzner, verantwortlich für Märkte und Veranstaltungen bei der Stadtverwaltung, an.

Für Gänsehautmomente sorgte 2022 das Feuerwerk. | Bild: Anette Bengelsdorf

Wann zieht der Festzug durch die Stadt?

Beim Festumzug der Häfler Schüler säumen viele Menschen die Straßen. Wie bereits im vergangenen Jahr beginnt dieser am Festsonntag (16. Juli) bereits um 10.30 Uhr. In früheren Jahren hatte der Umzug erst später begonnen, angesichts der Belastung durch die Hitze der Nachmittagsstunden war der Startzeitpunkt allerdings immer wieder kritisiert worden. Wie Kai Nopper vom Seehasenpräsidium erklärt, sind erstmals keine Tiere mehr beim Festumzug dabei. Die Kutschen werden stattdessen von Traktoren gezogen.

Der Festzug steht unter dem Motto „Der Seehas im Land der Fantasie“. Als neues Thema werden die Schwabenkinder in den Festzug aufgenommen. Los geht es an der Pestalozzischule. Der Festzug führt von dort über die Wendelgard- und Riedlepark- zur Eugenstraße. Weiter geht es durch die Wera-, die Friedrich-, die Riedlepark-, die Charlotten- und Allmandstraße zurück zur Pestalozzischule. Von 9 Uhr morgens bis zum Ende des Festzugs ist die Innenstadt für den Verkehr gesperrt. Diese Straßen werden beim Seehasenfest 2023 gesperrt.

Seehas beim Umzug Video: Corinna Raupach

Was steht noch alles auf dem Programm?

Antrommeln, dann ab auf die Festmeile und in den Vergnügungspark, Feuerwerk und Kanonenschüsse – das Programm vom Seehasenfest 2023 ist wie immer bunt und laut.

Am Samstag, 15. Juli kommt der Seehas aus den Tiefen des Bodensees zurück nach Friedrichshafen. Um 13.45 Uhr legen die Schiffe ab. Gegen 15.15 Uhr wird der Seehas dann im Hafen erwartet. Etwa ab 15.45 Uhr begrüßt der Seehas zusammen mit OB Andreas Brand die Erstklässler. Dann erhalten die Kinder den traditionellen Hasenklee.

„Seeeeehaaaas!“ Wenn man lange und laut genug nach ihm schreit, kommt er aus dem Rathaus auf den Balkon und man kann ihm das Hasenlied singen. | Bild: Andrea Fritz

Beim Seehasen-Musiktheater stehen zahlreiche Schüler auf der Bühne. Neu in diesem Jahr, die Karten für die Vorstellungen werden ab 4. Juli online angeboten. Gezeigt wird laut Christine Waggershauser vom Seehasenpräsidium das Musiktheater „Die Suche nach Freundschaft, der Liebe und dem Leben“ – frei nach Antoine de Saint-Exupéry. Begleitet werden sie vom Stadtorchester und dem Jugendblasorchester.

13 Teams mit je vier Paddlern waren 2022 beim Rennen um die Medaillenplätze in mehreren Kategorien an den Start gegangen. | Bild: Andrea Fritz

Der Seehasen-Freitag gehört dem Sport. Ab 8.30 Uhr stehen Stadtmeisterschaften in den verschiedensten Disziplinen auf dem Programm. Im VfB-Stadion gibt es um 9.30 Uhr die erste Tanzvorführung. Um 10 Uhr beginnt das Fußballspiel um den Seehasenpokal. Auf der Aktionswiese gibt es von Samstag bis Montag von 13 bis 17 Uhr Programm für die ganze Familie, auch die Molke ist wieder mit ihren Jugendangeboten vertreten.

Was gibt es zu essen zu und zu trinken?

Die Festgärten reihen sich entlang der Promenade auf. Dazu kommen 52 Imbiss- und Süßwaren-Stände auf dem gesamten Gelände. Bei den teilnehmenden Vereinen gibt es Pfannkuchen, Seehasen-Bratwurst und vieles mehr. Mit dabei auch der Hähnchenwagen und die Ochsenbraterei.

Der Preis für die Maß Bier liegt bei 10,50 Euro. Im vergangenen Jahr hatte der Liter 9,80 Euro gekostet. Für die Biermünzen, die für 5,50 Euro verkauft werden, gibt es beim Seehasenfest einen halben Liter Bier. Alkoholfreie Getränke kosten 3,50 Euro, die Seehasenwurst gibt es wie im vergangenen Jahr ebenfalls für 3,50 Euro.

Bunte Luftballons werden auf dem Festgelände angeboten. | Bild: Anette Bengelsdorf

Welche Fahrgeschäfte gibt es im Vergnügungspark?

Besucher können sich in diesem Jahr auf 43 Fahrgeschäfte und Spielmöglichkeiten im Vergnügungspark freuen. Darunter Klassiker wie das Riesenrad Jupiter. Neu sind unter anderem die Laufgeschäfte Chaos Airport oder Happy Hour sowie das Monsterhaus. Für Kinder gibt es wieder eine Achterbahn und andere Fahrgeschäfte. Ein großer Teil des Vergnügungsparks ist am Hinteren Hafen zu finden.

Klassiker finden sich ebenso wie neue Fahrgeschäfte auf dem Vergnügungspark am Hinteren Hafen. | Bild: Cuko, Katy

Wie viel kostet das Festabzeichen in diesem Jahr?

Das Festabzeichen kostet wie im vergangenen Jahr 5 Euro. Kinder benötigen keines. Festabzeichen gibt es vorab im Shop des Zeppelin Museums, im Rathaus, im Bürgeramt Fischbach sowie den Ortsverwaltungen Ailingen, Ettenkirch und Kluftern. Zudem können Festabzeichen online bestellt werden. Auch Schüler werden die Abzeichen verkaufen. Festabzeichen und Entenlose gibt es am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juli zudem an einem Stand im Bodensee-Center.

Während des Fests gibt es das Abzeichen am Infostand in der Uferstraße. Am Seehasen-Samstag wir das Festabzeichen ab dem Nachmittag an den Zugängen zum Festgelände verkauft. Vor und während des Festumzugs wird es ebenfalls angeboten. Mit den Einnahmen werden unter anderem der Festzug, die Theateraufführungen, das Spiel- und Aktionsgelände, die Sportveranstaltungen, das Fischerstechen, das Feuerwerk und der Hasenklee finanziert.

Die Festabzeichen für 2021 waren schon produziert, als das Seehasenfest wegen Corona noch einmal abgesagt werden musste. Jetzt hat das Seehasenfestpräsidium beschlossen, das 2021er-Abzeichen sinnvoll wiederzuverwerten und für das Seehasenfest 2023 zu nutzen.

Wie lange haben Festgärten und Vergnügungspark am Abend geöffnet?

Der Vergnügungspark hat am Donnerstag von 16 bis 1 Uhr, am Freitag von 14 bis 1 Uhr, am Samstag von 10.30 bis 2 Uhr sowie am Sonntag und Montag von 10.30 bis 1 Uhr geöffnet. In den Festgärten wird am Donnerstag, Freitag, Sonntag und Montag jeweils bis Mitternacht, am Samstag bis 1 Uhr für musikalische Unterhaltung gesorgt. Anschließend sind die Festgärten noch eine Stunde geöffnet. Schließen am Samstag also um 2 Uhr, an den restlichen Tagen um 1 Uhr.