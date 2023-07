Das Seehasenfest läuft! Wir sammeln hier für Sie alle Bilder, Text und Videos zum laufenden Fest 2023. Alles, was Sie über Termine, Verkehr und Drumherum wissen müssen, finden Sie hier.

Bevor es losgeht, noch kurz ein Blick zurück aufs Seehasenfest 2004 – damals fegte ein heftiger Gewittersturm über das Festgelände. Wir haben im Archiv nachgeschaut und viele Fotos gefunden.

Friedrichshafen Erinnern Sie sich? Bilder vom Sturm-Inferno beim Seehasenfest 2004

Bis sich hier die Bilder-Reihen füllen, können Sie sich auch mit uns ans Vorjahr und einen großen Schreckmoment erinnern: Auf dem Festgelände brach 2022 ein Feuer aus.

Donnerstag: Seehasen-Theater

Mit dem kleinen Prinzen in „Die Suche nach Freundschaft, der Liebe und dem Leben“ – einem Stück frei nach Antoine de Saint-Exupéry – bot die Seehasenfestaufführung in diesem Jahr einiges fürs Herz und Auge.

Donnerstag: Was das alles kostet!

Die Maß Bier kostet diesmal 70 Cent mehr, für eine Tüte Pommes zahlen Festgänger 6 Euro. Bei diesen Preisen haben wir uns gefragt, wie lange wir mit einem 50-Euro-Schein ausgestattet auf dem Seehasenfest durchkommen.

Donnerstag: Rummel-Test

Riesenrad, Kettenkarussell, Top Spin: 130 Fahrgeschäfte, Buden und Imbisse sind beim Vergnügungspark am Hinteren Hafen dabei – hier gibt es viele Bilder. Was lohnt sich und wovon sollte man lieber die Finger lassen? Der SÜDKURIER hat es getestet.

Kettenkarussell und Riesenrad beim Seehasenfest 2023. | Bild: Wienrich, Sabine

Freitag: Drachenbootrennen und Festmeile

Der Wettkampf im Gondelhafen zieht auch dank der ausgefallenen Kostüme am Freitag wieder viele Schaulustige an der Häfler Promenade an. Wir haben den Drachenboot-Cup in Fotos eingefangen.

Samstag: Einholen des Seehas

folgt

Samstag: Hasenklee und Feuerwerk

folgt

Sonntag: Festzug

folgt