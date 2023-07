Das Friedrichshafener Seehasenfest ist eines der größten Volksfeste in der Region Bodensee-Oberschwaben und lockt Jahr für Jahr Zehntausende von Besuchern aus der Vier-Länder-Region an. Das Fest findet jedes Jahr im Juli statt und begeistert im Jahr 2023 vom 13. bis zum 17. Juli durch sein vielfältiges Programm und den großen Festumzug. Wegen der Veranstaltungen und dem großen Aufkommen in Friedrichshafen sind daher bestimmte Strecken und Straßen in und um die Bodensee-Kommune gesperrt während des Seehasenfestes gesperrt.

Wo die Streckensperrungen stattfinden und welche Straßen Sie besser meiden sollten, erfahren Sie in diesem Artikel. Außerdem haben wir für Sie alles Wichtige zusammengefasst, was Sie zu Feuerwerk, Festumzug und Vergnügungspark am Seehasenfest 2023 wissen müssen.

Seehasenfest 2023 in Friedrichshafen: Diese Straßen und Strecken sind gesperrt

Wie die Pressestelle der Stadt Friedrichshafen auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, müssen die Friedrichshafener aber auch die Besucher der Bodensee-Stadt auf einige Sperrungen achten. Besucher sollten sich gut überlegen, ob sie mit dem Auto, Bus und Bahn, dem Rad oder einem Taxi an- und abreisen.

Denn bereits am Montag (10. Juli) wird der große Vergnüngspark des Seehasenfestes am Hinteren Hafen aufgebaut. Dadurch werden ab Montag die Parkplätze am Hinteren Hafen (Eckenerstraße) gesperrt. Diese Sperrung bleibt dann bis einschließlich Donnerstag (20. Juli) bestehen. Erst am Freitag, 21. Juli, sind die Parkplätze wieder vollumfänglich verfügbar. Wie die Pressestelle mitteilt, stehen für die Dauer der Sperrung fünf Behindertenparkplätze am Romanshorner Platz im Bereich der Fähre-Zufahrt zur Verfügung.

Festzug Seehasenfest 2023: Verkehrsbehinderungen auf Albrechtstraße und Co.

Die Sperrung der Parkplätze im Vorlauf des Festes bleibt aber nicht die einzige Änderung im Straßenverkehr von Friedrichshafen. Weil am Sonntag (16. Juli) der große Festzug mit circa 4500 Schülern auf dem Plan steht, wird die Friedrichshafener Innenstadt bereits ab 9 Uhr bis zum Festzugsende um etwa 13 Uhr für den Individualverkehr gesperrt. Busse können vor dem Festzug noch bis 10 Uhr die Haltestelle in der Charlottenstraße anfahren.

Ab 9.30 Uhr ist auch die Ortsdurchfahrt Friedrichshafen nur erschwert und über Umleitungen zu erreichen. "Es kann daher zu Verkehrsbehinderungen auf der Albrechtstraße, der Maybachstraße und der Colsmanstraße kommen", schreibt die Pressestelle.

Der Festzug beginnt um 10.30 Uhr auf dem Schulhof vor der Pestalozzischule und führt von dort aus über die Wendelgardstraße, Riedleparkstraße, Eugenstraße und Werastraße in die Friedrichstraße. Von dort geht es weiter über die Riedleparkstraße, Charlottenstraße, Allmandstraße und wieder zurück zur Pestalozzischule.

Taxi: Diese Zonen sind am Seehasenfest gesperrt

Auch, wer mit dem Taxi unterwegs sein möchte, muss sich während der Festtage auf einige Änderungen einstellen.

Von Freitag, 14. Juli, bis Montag, 17. Juli, wird der Standort der Taxis innerhalb des Stadtbahnhofs verlegt. Sie befinden sich an diesen Tagen, mit Ausnahme des Samstags, 15. Juli, zwischen 22 und 24 Uhr, entlang des Grünstreifens gegenüber dem Postgebäude.

Zusätzlich wird am Samstag, 15. Juli, zwischen 22 und 24 Uhr die Friedrichstraße zwischen der Olgastraße und der Karlstraße für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Die Riedleparkstraße zwischen dem Kreisel Charlottenstraße und der Friedrichstraße ist in diesem Zeitraum ebenfalls nicht befahrbar.

Nach dem Feuerwerk beim Seehasenfest am Samstag, 15. Juli, ändert sich der Standort der Taxis zwischen 22 und 24 Uhr. In dieser Zeit fahren sie nur vom Franziskusplatz ab. Diese Änderung soll sowohl die Sicherheit der Fußgänger auf dem Weg zum Stadtbahnhof verbessern als auch die Abfahrt und Ankunft der Taxis erleichtern.

Am genannten Samstag wird der Taxistand am Stadtbahnhof von 22 bis 24 Uhr nicht bedient. Anstelle dessen sind geänderte Taxistände am Stadtbahnhof und an der Unterführung zum Franziskusplatz ausgeschildert.

Sperrungen beim Seehasenfest: Diese Ausnahmen gelten

Von den Sperrungen ausgenommen sind die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs. Die Pressestelle der Stadt Friedrichshafen teilt außerdem mit, dass Fahrzeuge, die aus der Tiefgarage Graf-Zeppelin-Haus ausfahren, am neuen Kreisel nur in Richtung Fischbach beziehungsweise geradeaus fahren können.

Übrigens: Ob Sie sich eine Maß Bier auf dem Fest gönnen, sollten Sie sich gut überlegen. Die Veranstalter haben für eine Maß auf dem Seehasenfest 2023 einen deutlich höheren Preis als im vergangenen Jahr festgelegt.